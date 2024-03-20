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Ekonomi Darphane'den sahte altın uyarısı!
Ekonomi

Darphane'den sahte altın uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 19:45:00 -
Darphane'den sahte altın uyarısı!

Vatandaşların son günlerde altına olan yoğun talebi üzerine çift vardiyaya geçen Darphane'de günlük üretim iki katına çıktı. Altın alacaklara da kritik bir uyarı yapıldı.

Altın fiyatlarına yönelik yükseliş beklentisi talebi artırmıştı. Yoğun talep üzerine Darphane çift vardiyaya geçti. Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Vatandaşlar da kuyumcular da endişe etmesin üretim noktasında bir problem yok, taleplere yetişiyoruz" dedi.

"Darphane'de üretim sabah 07:30'da başlıyor 23:00'a kadar sürüyordu. Ancak son günlerde yaşanan yoğun talebe yetişmek için çift vardiyaya geçtik ve mesai saatini 01:00'a kadar çıkardık" diyen Hekim, taleplerde gecikmeler yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Günlük üretim kapasitesinin iki kat arttığına dikkat çeken Hekim, "Darphane günlük 700-800 kilogram aralığında Cumhuriyet altını üretiyor" dedi. Üretimin kesintisiz bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Hekim, "Vatandaşlar ve kuyumcular endişe etmesin, üretimde sıkıntı yok. Darphane işinin başında" diye konuştu.

Piyasada fiyat oluşumlarına Darphane'nin bir dahili olmadığını hatırlatan Hekim, "Son zamanlarda alım-satımda oluşan makas farklarının spekülatif olduğunu düşünüyorum" dedi. Tüm dünyada altın arzında problem olduğuna işaret eden Hekim, talebin yoğun arzın kısıtlı olduğunu belirtti. "Arzın talebe göre kısıtlı olması ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını yukarı taşıyor" dedi.

Vatandaşlara önerilerde bulunan Hekim, borsada işlem gören Altın S1 Sertifikasının fiyat farkları açısından daha avantajlı olduğunu belirtti. Altın S1 Sertifikasının birçok vergiden muaf olduğuna işaret eden Hekim, alım-satım noktasında da fiyat farkının minimum düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Vatandaşların altına olan yoğun talebi dolandırıcıların iştahını kabartmıştı. Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, vatandaşları sahte altına karşı da uyardı.
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Hekim, özel ya da tüzel hiçbir kuruluşun Cumhuriyet altını üretme yetkisi olmadığını hatırlattı. Çıplak gözle görülemeyen güvenlik ögeleri olduğuna dikkat çeken Hekim, vatandaşların kurumsal kuyumculardan alışveriş yapması gerektiğinin altını çizdi. "Vatandaşlarımız Darphane tarafından üretilmeyen hiçbir altını satın almamalı" diye konuştu.

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