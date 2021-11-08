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Ekonomi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak
Ekonomi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı iş kanununa tabi 46 sürekli işçi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 14:11:00 -
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 meslek için 46 kamu işçisi alımı yapılacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 08.11.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

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