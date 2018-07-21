Darpçı polis hem suçlu hem güçlü

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL - 22 Şubat’ta Üsküdar Marmaray İstasyonu girişinde Türkçe bilmeyen Filistinli Ahmet Dejani’yi darp eden polis memuru Ahmet Çopur’un, olayı haberleştiren muhabirimiz Harun Sekmen hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

“Türkiye sevdalısı Filistinliye darp” başlığıyla haberleştirdiğimiz elim olayın kamuoyunun gündemine gelmesini kabullenemeyen Çopur’un, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi olduğu bildirildi.

Dejani’nin darp edildiği doktor raporuyla sabit olmasına rağmen, Çopur’un muhabirimizden şikayetçi olması, bu kadarına da pes dedirtti.

SUÇUNU ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR

Filistinli Ahmet Dejani’yi darp eden polisleri haberleştirdiğimiz, “Türkiye sevdalısı Filistinliye darp” başlıklı haberimiz, kamuoyunun bilgilendirilmesi ilkesini hazmedemeyenlerce hedef alındı.

22 Şubat’ta Üsküdar Marmaray Metro İstasyonu’nda Türkçe bilmeyen Dejani’yi ırkçı sözlerle aşağılayan ve darp eden polis memurlarından Ahmet Çopur’un, elim olayı haberleştiren muhabirimiz Harun Sekmen hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

Dejani’nin darp edildiği doktor raporuyla sabit olmasına rağmen, Çopur’un muhabirimiz hakkında savcılığa şikayette bulunması, suçunu örtbas etmeye çalışıyor yorumlarına sebep oldu.