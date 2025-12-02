  • İSTANBUL
Dünya Darısı Türkiye'ye! İran'dan eşini öldüren adama ibretlik ceza
Dünya

Darısı Türkiye'ye! İran'dan eşini öldüren adama ibretlik ceza

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Darısı Türkiye'ye! İran'dan eşini öldüren adama ibretlik ceza

Komşu ülke İran'da eşini öldüren adam, halkın önünde idam edildi.

İran'ın Simnan eyaletinde, eşini öldürme suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilen adamın cezası halkın önünde infaz edildi.

İran devlet televizyonuna göre, Simnan Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ekberi, "Eşini boğarak kasten öldürmekten suçlu bulunan bir erkeğe verilen kısas cezası, mağdur yakınlarının talebi üzerine ve tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından bu sabah Simnan kentinde halkın önünde infaz edildi." dedi.

İranlı yetkili, 2020 yılında yaşanan olayın bir sağlık merkezinin ihbarıyla ortaya çıktığını, uzman ekipler tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda söz konusu adamın eşini kasten öldürdüğünün ortaya çıktığını ifade etti.

