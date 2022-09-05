Darısı Türkiye'deki hainlerin başına! Gazze’de 2 İsrail ajanı idam edildi

Gazze’deki Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, işgal güçleri lehine casusluk yapan iki ajan ile cinayet davalarında suçları kesinleşen üç katil hakkında verilen idam hükümlerinin bu sabah (4 Eylül Cumartesi) infaz edildiğini açıkladı.

Bakanlık, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, infazların mahkumlara kendilerini savunmaları için yeterli sürenin tanınmasının ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirildiğini belirtti.

Bildiride ayrıca infazların Filistin yasalarına istinaden ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Filistin İçişleri Bakanlığı, Gazze kenti sakinlerinden 1978 doğumlu (N.E.)’nin işgal rejimi hesabına ajanlık yapma suçundan idama mahkum edildiğini ve kurşuna dizildiğini, yine aynı suçtan mahkum olan Han Yunus sakinlerinden 1968 doğumlu (H.S.)’nin ise asılarak idam edildiğini bildirdi.

Bildiride, Gazze kenti sakinlerinden 1979 doğumlu (İ.A.)’nın 2004 yılında bir kadını kaçırarak öldürdüğü, daha sonra cezaevinden kaçarak bir başka cinayet daha işlediği ve bu sabah asılarak idam edildiği, cinayet suçlarından idama mahkum edilen Gazze kenti sakinlerinden 1992 doğumlu (M.Z.) ile 1996 doğumlu (C.G.)’nın da yine asılarak idam edildikleri kaydedildi.

Bakanlık, infazların yasalara uygun şekilde ve yetkililerin huzurunda gerçekleştirildiğini açıkladı.