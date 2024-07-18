Darısı tüm öğrencilerin başına! TYT birincisi hedefini açıkladı

Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nde eğitim gören Süleyman Mete Genç, açıklanan TYT sonucunda Türkiye birincisi olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı.

Sonucun açıklanmasının ardından Yenişehir ilçesindeki okuluna giden Genç, mutluluğunu öğretmenleriyle paylaştı.

Tebrikleri kabul eden Genç, AA muhabirine, bir yanlışı olduğunu düşündüğünü, sonuçların açıklanmasıyla şaşırdığını anlattı.

Sınava çok iyi hazırlandığını belirten Genç, "Her gün çalışıyordum, hiç bırakmadım. Her gün de okula geliyordum. Onun dışında çok da bir şey yapmadım. Ailem iyi yapacağımı biliyordu, o yüzden çok da üstüme baskı yapmadılar. Bu da beni rahatlattı ve daha da iyi yapmamı sağladı. Sınav sonucu açıklandığında uyuyordum. Bir anda hocamız aradı. Çok şaşırdım. Sonra sonucuma baktım çok mutlu oldum. Ankara'da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum." diye konuştu.

Baba Tekin Genç de oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Okulun rehberlik öğretmenin kendilerini aramasıyla sonucu öğrendiklerini anlatan baba Genç, "Biz beklemiyorduk. Bir yanlışı olduğunu düşünüyorduk. Şaşırdık, şoka girdik. Mutluyuz." dedi.

Anne Atanur Genç, oğlunun sistemli şekilde çalışarak başarıya ulaştığını söyledi.

Bu arada, sınavda birinci olan Süleyman Mete Genç'e okul yönetimi tarafından otomobil hediye edileceği belirtildi.