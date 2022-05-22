CHP'nin İstanbul’da düzenlediği mitingin çağrısını sanatçıların yapmasını köşesine taşıyan Ersin Çelik, CHP’li görünmemek için efor sarf etmeyen söz konusu isimleri takdir etti. Çelik, Yeni Şafak'taki yazısında "Darısı AK Parti’yi ve Erdoğan’ı destekleyen sanatçılara ve onların dinleyicilerine" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"Dün İstanbul’da CHP’nin mitingi vardı. İETT’nin özel ve ek seferler düzenlediği, yine İBB’ye bağlı şehir hatları vapurlarının insanları taşıdığı mitingin çağrısını ise sanatçılar yaptı. Hepsi tek tek video yayınladılar ve CHP tarafından kendilerine iletilen metni okudular. Cumhuriyet gazetesi tam listeyi şöyle yayınlamış: Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu, Rutkay Aziz, Ahmet Ümit, Burhan Şeşen, Nur Sürer, Belkıs Akkale, Zuhal Olcay, Özlem Biter, Füsun Demirel, Hürdağ Aydın, Mehmet Gümüş, Mazlum Çimen, Onur Akın, Cahit Berkay, Tülay Günal, Niyazi Koyuncu ve Suavi. Adı geçen sanatçıların “Maltepe’de miting alanında buluşalım” ifadeleriyle biten çağrı videolarını CHP de tek tek sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Bu sanatçıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlerine katılan sanatçılara “yalakadan sanatçı olmaz” diyerek hedef gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değilmiş gibi kamera önüne geçmeleri bir yana. Siyasi kimliklerini hiçbir zaman gizlememelerini konuşmak gerekiyor. CHP’li görünmemek için efor sarf etmiyorlar mesela. Şarkılarını-türkülerini söylüyor, turnelerini yapıyor, oyunlarını sahneleyip, dizilerini-filmlerini çekiyor fakat CHP’liliklerini göstermeleri gerekince de duruşlarını ortaya koyuyorlar.

Kimse de mesela Niyazi Koyuncu için “CHP’li türkücü” demiyor. Denilmez de. Rutkay Aziz, hiçbir haberde “usta tiyatrocu ve CHP’li Rutkay Aziz” ifadesiyle anılmaz. Ama farzı misal Demet Akalın, Erdoğan ile görüşse yer yerinden oynuyor. Ya da Alişan, CHP’ye yakın medyada “yandaş sanatçı” olarak anılırken, Ekrem İmamoğlu’nun İBB adaylığına destek vermeyen, tweet atmayan sanatçıların tam listeleri çıkarılıyor.

Gezi’de hükümete karşı sokaklara inen, vandalları arkasına takan onlarca sanatçı bir süre sonra hem TRT’de boy göstermeye hem de hükümete yakın medyayla iş yapmaya devam ettiler. Birkaç cılız tweeti saymazsak kimse de bir şey demedi. Belki de olması gereken buydu. Olması gereken, Kılıçdaroğlu’nun şarkı yapan Onur Akın’ın türkülerinin tüm radyolarda çalınmasıydı zaten. Öte yandan ‘Dombra’yı Erdoğan’a uyarlayan ve okuyan Uğur Işılak birçok radyonun kapısından bile giremiyor bu ülkede.

CHP mitingi için çağrı yapan sanatçılara soracak olursak, “Sanatçılar da siyasi görüşünü, tavrını ortaya koyarlar. Koymalılar” yanıtını verirler. AK Parti iktidara gelene kadar bu hep böyleydi aslında. Ne zaman ki bazı sanatçılar büyük bir cesaretle Erdoğan’ın yanında yer aldı, kültür-sanat endüstrisini yönetenler ayağa kalkıp “Olmaz, sanatçı muhaliftir” safsatasına sarıldı. Bu söylemi de 20 yıldır muhalefetin yanında saf tutarak ete kemiğe büründürdüler. Bu yönleriyle çok takdir ediyorum. Sanatlarını da siyasetlerini canla başla icra ediyorlar. Darısı AK Parti’yi ve Erdoğan’ı destekleyen sanatçılara ve onların dinleyicilerine."