Dario Melnjak kimdir nereli ve kaç yaşında?

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Çaykur Rizespor’a transfer olan Dario Melnjak 31 Ekim 1992’de dünyaya gelen Hırvat futbolcudur. Azerbaycan Premyer Ligası ekiplerinden Neftçi PFK'da oynamaktadır.

Çaykur Rizespor kadrosuna dahil olan "Süpermen" lakaplı Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak, Rize'nin plakası olan "53" numaralı formanın kendisine uğur getirdiğini, ikinci yarının kendileri için çok iyi başladığını söyledi. Slovenya'da oynadığı dönemde hızı nedeniyle taraftarların kendisine "Süpermen" lakabını uygun gördüğünü anlatan Melnjak, "Süpermen lakabım benim de hoşuma gidiyor. Domzale'de oynadığım dönemde işler çok iyi gitmişti. Bu nedenle Süpermen lakabı takıldı. Ligde kalan süre içerisinde takımı olabildiğince yukarı taşıyarak lakabımın hakkını vermeliyim." yorumunu yaptı.