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Darıca’da parklar yenileniyor

Darıca Belediyesi ekipleri tarafından park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:38
Darıca’da parklar yenileniyor

Darıca Belediyesi ekipleri tarafından park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.


Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında bulunan çocuk parkları, semt sahaları ve piknik alanlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehrin en önemli yaşam alanlarından olan parklar, çok amaçlı semt sahaları ve yeşil alanlar yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok rağbet ettiği yerler olurken, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de mesailerinin önemli bir bölümünü bu alanlara harcayarak vatandaşların bu alanları rahatlıkla kullanabilmesine olanak sağlıyor.


Konu ile Darıca Belediyesi’nden yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Darıcasahillerinin bölgenin dört bir yanından gelen vatandaşlarla dolup taştığı belirtilerek, “Sahil bölgelerimizi kullanan vatandaşlarımızın özellikle temizlik noktasında yetkililerimize yardımcı olmalarını istiyoruz, kullandıkları alanları temiz bırakmaları ve yeşil alanlarda mangal ve semaver yakmamaları gibi konularda hassas davranmalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:38
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