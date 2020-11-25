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Yerel Darıca'da korkutan kaza
Yerel

Darıca'da korkutan kaza

Darıca'da bir otomobil, seyir halindeki nakliye kamyonuna çarptı. Kazada kamyon yan yatarken, yaralanan olmadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:31:00 -
Darıca'da korkutan kaza

Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi, Sırasöğütler Mahallesi, 1445/8 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 27 U 6041 plakalı Haşim K. idaresindeki otomobil, 43 ZF 3181 plakalı Burhanettin P. idaresindeki nakliye kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden nakliye kamyonu yan yatarak devrildi.

İki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonu yoldan kaldırabilmek için vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla, devrilen nakliye kamyonu kaldırılarak yoldan çekildi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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