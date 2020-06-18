Darıca Belediyesi sivrisinekle mücadeleye hız verdi

Darıca Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla ilçe genelinde sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Darıca Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla ilçe genelinde sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, yaz mevsiminin başlamasıyla artan sivrisinek ve haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, yeşil alanlar ve dere yatakları başta olmak üzere tüm mahallelerde düzenli olarak ilaçlama yapıyor.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte sinek ve haşere ilaçlama çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Sivrisinek ve haşerelere karşı tedbirlerimizi erkenden aldık. Havuzlar, su bidonları gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarımızı uzun süredir yapıyoruz. Gündüz larva ile mücadelenin yanı sıra gece de ekiplerimiz belirli periyotlar halinde mahallelerde ilaçlama yapıyor. Darıca’nın tamamında her mahallede cadde cadde, sokak sokak ilaçlama yapıyoruz. Amacımız Darıca’da vatandaşlarımızın huzurlu ve sivrisineksiz bir yaz geçirmesi. Bu noktada vatandaşlarımızdan da bu mücadelede bize destek olmalarını bekliyoruz. Ağzını açık bıraktıkları su bidonlar ya da kullanmadıkları havuzlar sivrisinek oluşumuna yol açabiliyor. Herkesin bu konuda elinden geleni yapmasını bekliyoruz” dedi.