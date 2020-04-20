Darende’de korona virüs önlemleri

Malatya’nın Darende ilçesinde korona virüs önlemleri sürüyor. İlçe merkezi araç trafiğine kapatılırken, güvenlik güçleri de pazarlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında halkı uyarıyor.

Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun altığı kararlar Malatya’nın Darende ilçesinde de aralıksız sürüyor. İlçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan karar doğrultusunda ilçe merkezinde halkın yoğun olduğu alanlara araç girişlerine izin verilmezken, kurulan pazar da ise sosyal mesafe kurallarına uyulması adına denetimler sıklaştırıldı.

Güvenlik güçleri ilçede kurulan pazarda alınan önlemleri yerinde denetlerken, asılan uyarı yazıları ile birlikte sosyal mesafe kuralları doğrultusunda alışverişlerin yapılması sağlanıyor. Polis ve zabıta ekipleri, korona virüsün yayılımına engel olma adına alınan karaların uygulanması adına mesai harcarken, esnaflar da kendi önlemleri alarak kapıda satış yapıyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ücretsiz cerrahi maske dağıtımına da Darende’de başlanıldı. İlçedeki eczanelerde vatandaşlar cep telefonlarına gelen kodlar ile kendilerine verilen maskeleri teslim almaya başladı.