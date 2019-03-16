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Darende’de Cumhur İttifakı adayı Özkan’a tam destek

Cumhur İttifakının Darende ilçesi Belediye Başkan Adayı AK Partili İsa Özkan, Darendelilerin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:57
Darende’de Cumhur İttifakı adayı Özkan’a tam destek

Cumhur İttifakının Darende ilçesi Belediye Başkan Adayı AK Partili İsa Özkan, Darendelilerin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyleyerek, “Darende’nin köylerine, beldelerine hizmet etmek benim için onur ve şereftir” dedi.

 

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve 24-25-26. dönem AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Darende İlçesi’nde ziyaret ve temaslarda bulundu.

 

Darende İlçesi’nde Aşağı Ulupınar, Yeşiltaş, Ilıca, Çınar, Yenipınar, Kaynak, Karabayır Mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekilleri son olarak Balaban’daki toplantıya katıldılar.

 

Burada konuşan AK Parti Darende Belediye Başkan Adayı İsa Özkan, "Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Parti’sinin ittifak adayıyım. 2009-2014 yılları arasında Darende de belediye başkanlığı yaptım. Darende’ye hizmet ettim. İnşallah önümüzdeki süreçte de Darendelilere hizmet etmek bizlere onur ve şeref verir" ifadelerini kullandı.

 

Belediyecilikte en önemli yatırımların alt yapı yatırımları olduğunu kaydeden Özkan, “Alt yapısı olmayan belediyeler şehir olmaz. Şehri geliştirmek için imarı, alt yapının tam olması lazım. İçme suyu kanalizasyon, arıtma tesisini o dönem bitirdik. Darende’nin köyüne, beldesine hizmet etmek benim için onur ve şereftir. Darendeli hemşehrilerim hizmetin en iyisine layıktır” dedi.

 

Özkan, ayrıca işadamları ile de görüştüklerini belirterek ilçeye büyük firmaların yatırım yapması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

 

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, 31 Mart seçimlerinin her seçim gibi ülke için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Milletvekili Çakır, 31 Mart’taki seçimin hem hizmet hem de ülkenin beka sorunu açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Cumhur İttifakı, hizmet belediyeciliği ve Türkiye’nin beka sorunu için ortaya çıkmış bir birliktelik. Türkiye’nin hangi zorluklardan geçtiğini, saldırılara maruz kaldığını biliyoruz. Bizim tek bir gayemiz var; devletimize, milletimize sahip çıkmak, güçlü Türkiye’yi oluşturmak. Tabi yerelde de hizmet yapmak. Her noktada, bölgede koşabilmek" ifadelerini kullandı.

 

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, önümüzdeki seçimlerde hayatın her alanına dokunan belediye başkanlarının seçileceğini belirterek, “Bu seçimler, önemli seçimler. Yolumuzu yapacak, suyumuzu akıtacak, kanalizasyonlarımızı yapacak, mahallemizi güzelleştirecek, kentimizi rekabet edebilir hale getiren başkanları seçeceğiz. Bu seçimler evet yerel seçimler ama taşıdığı önem bakımından gerçekten Türkiye’nin geleceği ve bekasıyla da çok alakalı bir seçim" şeklinde konuştu.

 

Milletvekili Tüfenkci, muhalefetin bölücüler ve vatan hainleriyle ortaklık yaptıklarını ifade ederek, "Bu seçimlere Cumhur İttifakı olarak girdik ve kiminle ortaklık yaptığımızı da şeffaf bir şekilde açıklıyoruz. Ama muhalefet kiminle ortaklık, ittifak yaptığını gizli kapılar arkasında saklanarak, utanarak, sıkılarak anlatıyor. Niye açıkça anlatamıyor? Biliyorlar ki bölücülerle ortaklık yapıyorlar. Vatana ihanet edenlerle ortaklık yapıyorlar. Bu millete, bayrağa ezana düşmanlık yapanlarla ortaklık yapıyorlar. Bu bayrağın dalgalanması, ezanların susmaması adına Cumhur İttifakı’nı kurduk. Bazıları, ’Yerel seçimlerin bekayla ne alakası var?’ diyorlar. Türkiye üzerinde yabancıların ve bölücülerin hesapları varsa hiç kimse kusura bakmasın beka meselesi bitmez. Onun için 31 Mart seçimlerinin beka meselesiyle çok yakından alakası var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:57
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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