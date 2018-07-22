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Darboğazı vade farksız taksitli satışla aşacaklar

Enflasyon ve faizdeki artış ile dövizdeki kur farkı, vatandaşları ev eşyası alımı konusunda tasarrufa yöneltti. Bu durumdan en fazla beyaz eşyada perakende satışı yapan mağazalar etkilendi. Yılın ilk 6 ayında satışlarda görülen yüzde 15’lik daralmanın devam edeceğinin sinyalini aldıklarını söyleyen Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı ve Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, kredi kartındaki taksit sayısının artırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:33
Darboğazı vade farksız taksitli satışla aşacaklar

İç talebin canlanmasında tüketici güven endeksinin önemli rol oynadığına dikkat çeken Ergün Güler, uygulanan taksitli satışlarda vade farksız 12’ye kadar ödeme seçeneğinin aynı şekilde en azından 18’e kadar çıkarılması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkilerinden randevu talep ettiklerini, böyle bir düzenlemenin tüketicinin satın alma psikolojisini olumlu etkileyeceğini kaydetti.

Bankalar ise kartına göre tüketicilere 6 - 9 ya da 12 taksitle beyazeşya satın alma imkânı sunuyor. Daha uzun vadede alım yapmak isteyen vatandaşlar ise faiz farkı sürprizi ile karşılaşıyor. İç satışta yüzde 5 küçülme beklediklerini söyleyen Ergün Güler, yapılacak düzenlemenin hem mağaza sahiplerine hem de tüketiciye moral vereceğini belirtti.

UYGULAMADA EN ÇOK 12 TAKSİT

Kredi kartları ile yapılan taksitli işlemlerin tamamı için sunulan ek taksit ve/veya öteleme dahil olmak üzere taksit sayısı 12 ile sınırlandırılmış durumda. Firmalar ise bankalarla yaptıkları özel anlaşmalarda müşterilerine cazip tekliflerde bulunuyor. Buna rağmen yılın ilk yarısında satışlarda gözle görülür bir daralma yaşandı. 1-31 Temmuz 2018 döneminde de beyaz eşya ürünlerinde vade farksız en fazla 12 taksit imkânı sunan bankaların BDDK’dan yapılacak açıklamaya göre taksit sayısını 18’e kadar çıkarması bekleniyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:33
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  2. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler

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