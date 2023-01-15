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Dünya Darbeyle görevden alınmıştı! Eşinin mal varlığına el konuldu
Dünya

Darbeyle görevden alınmıştı! Eşinin mal varlığına el konuldu

Sudan’da mahkeme, darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in eşi Vidad Babekir’in mal varlığına el konulmasına hükmetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 22:43:00 -
Darbeyle görevden alınmıştı! Eşinin mal varlığına el konuldu

Sudan’da mahkeme, darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in eşi Vidad Babekir’in mal varlığına el konulmasına ve para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sudan Tribune haber sitesine göre, Beşir'in eşini yasa dışı mal edinmekten suçlu bulan başkent Hartum’daki mahkeme, Babekir’in mal varlığına el konulmasına ve yaklaşık 169 milyon dolar para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Babekir’in elindeki "değerli taşların yasa dışı ve şüpheli zenginliğin delili olduğunu" vurgulayan mahkeme, ayrıca devrik liderin eşinin, servetinin ve gayrimenkullerinin kaynağını bir bütün olarak kanıtlamayı başaramadığını açıkladı.

Sudan’da Başsavcılık, Beşir’in eşi hakkında yasa dışı mal edinmekten Ekim 2020’de soruşturma başlatmıştı.

Ülkeyi yaklaşık 30 yıl yöneten Ömer el-Beşir, 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Kuber Hapishanesi'ne konulmuştu.

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