  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Darbeyle gelen Sisi’den şaşırtan açıklama
Dünya

Darbeyle gelen Sisi’den şaşırtan açıklama

Mısır’ın İsrail'in yanında bir Filistin devleti kurulmasını teşvik ettiğini belirten Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesindeki durumla ilgili olarak, “Darbeye karşı kışkırtıcılık oldukça tehlikelidir ve kabul edilemez." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 04:17:00 -
Darbeyle gelen Sisi’den şaşırtan açıklama

Mısır resmi haber ajansı (MENA) Sisi'nin Almanya'nın Die Welt gazetesine verdiği mülakattan bazı bölümleri yayınladı.

Filistin meselesine verdiği öneme vurgu yapan Sisi, "İsrail ile toplantılarda bir araya geldiğimizde, onlara en önemli konu Filistin meselesidir. İsrail'in daha sonra diğer konuları tartışabileceğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Elle tutulur çözümlere götürecek Filistin uzlaşısına biz destek için çalışıyoruz" diyen Sisi, İsrail devletinin yanında bir de Filistin devletinin olması durumunda bunun yalnızca Filistinliler için değil İsrail vatandaşları için de bir garanti olacağını söyledi.

İlerlemenin yolu nükleer silah değildir

Nükleer anlaşma ve İran'ın nükleer çabalarına dair sorulan bir soruya Sisi "Nükleer silah sahibi olmak halkların güçlü olmasının ya da ilerlemeyi gerçekleştirmenin yolu değildir" şeklinde cevap verdi.

Darbeye karşı kışkırtıcılık oldukça tehlikelidir

Ülkenin iç siyasetine ilişkin Sisi, şunları dile getirdi:

"Herkes için izin verilen eleştiri, yapıcı eleştiridir, kışkırtıcı eleştiri değil. Mısır gibi, yüzde 60'ı gençlerden oluşan 100 milyonluk bir ülke olan Mısır için istikrar önemlidir. Bizler anayasal bir devlet istiyoruz. Ancak darbeye karşı kışkırtıcılık oldukça tehlikelidir ve kabul edilemez."

Ülkede siyasi görüşlerinden dolayı kimsenin hapiste olmadığını iddia eden Sisi, "Mısırlılar özgür bir iradeye sahiptir, sevmedikleri bir hükümeti kovacak güçleri vardır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan skandal sözde soykırım çıkışı
Dünya

Ukrayna'dan skandal sözde soykırım çıkışı

1915 olaylarının devlet seviyesinde sözde 'soykırım' olarak tanınmasını isteyen Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, bazı Ermenilerin Donba..
İhsan Şenocak Hoca haklı çıktı
Ekonomi

İhsan Şenocak Hoca haklı çıktı

Türkiye, Thodex adlı kripto para borsasına para yatıran mağdurları konuşurken, İhsan Şenocak Hoca'nın kripto para hakkında yaptığı tespit bi..
Kuruluş Osman’ın Lena Hatun’u Seray Kaya açıklamalarda bulundu
Medya

Kuruluş Osman’ın Lena Hatun’u Seray Kaya açıklamalarda bulundu

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman’ın Lena Hatun’u çok önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay