Darbeyi parlatanlar Mursi'yi görmezden geldi!

İngiliz basını Mursi'nin ölüm haberine karartma uygulayarak birinci sayfadan vermedi.

The Guardian, The Daily Telegraph, The Times, The Sun, Daily Mail, Daily Mirror, Daily Express, Metro, i newspaper... İngiltere'de bugün yayınlanan hiçir gazetede Muhammed Mursi'nin ölüm haberine birinci sayfadan yer verilmedi.

Oysa seçimle iş başına gelen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi silah zoruyla iktidardan indiren ve hapseden Sisi'nin darbesinin bir İngiliz gazetesi tarafından "zafer" manşetiyle paylaşılması hala hafızalarda.

The Guardian gazetesi Sisi'nin darbesini "devrim" olarak nitelemiş, Hüsnü Mübarek'in devrilmesine atıfta bulunarak "Mısır'da ikinci devrim" manşetini atmıştı.

İşte Guardian'ın Sisi darbesi için attığı "devrim" manşeti:

18 Haziran'da bazı İngiliz gazeteleri