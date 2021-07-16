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Medya Darbeyi meşrulaştırma girişimi! 28 Şubat zorbasının imdadına Sözcü yetişti
Medya

Darbeyi meşrulaştırma girişimi! 28 Şubat zorbasının imdadına Sözcü yetişti

Sözcü paçavrası, 28 Şubat sürecinde Müslümanlara eziyet eden ve halk tarafından seçilen Başbakan'ı darbe sopası göstererek istifaya zorlayan komutanlardan Erol Özkasnak'ın 'Sözcü'lüğüne soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 15:55:00 -
Darbeyi meşrulaştırma girişimi! 28 Şubat zorbasının imdadına Sözcü yetişti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, 28 Şubat 1997'de birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın yayın kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ve yargı mensuplarının desteğiyle, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı ve seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirildiği ifade edildi. Daire, 28 Şubat zulmünü Müslüman halka ve siyasetçilere yaşatan 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.

14 sanıktan biri olan Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, Sözcü paçavrasına ağladı!.. Sözcü de seve seve darbeci komutanın sözlerini manşete taşıyarak 28 Şubat zorbalığını aklamaya kalkıştı. Sözcü manşetinde, "28 Şubat hükümete karşı değil, irticaya karşı yapıldı" ifadesine yer verdi.

İşte o manşet:

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