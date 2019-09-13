Darbeye kadar FETÖ'yü savundu, şimdi ahlak dersi veriyor!..

yeniakit.com.tr FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine dek örgütü savunan eski Zaman yazarı Ali Bulaç, Saadet Partisi’nin kanalı TV5’e çıktı. “Düşünce Atlası” isimli programa katılan Bulaç, hem İslam dünyasında hem de Batı dünyasında ‘düşünce krizi’ yaşandığını söyledi. Anca darbeden sonra FETÖ’ye karşı cephe alan Ali Bulaç, aynı zamanda “ahlak krizi” yaşandığını söyledi.

“Düşünce krizi yaşanıyor”

Bugünün en ciddi sorununun düşünce krizi olduğunu ileri süren Ali Bulaç, “Bu kriz, sadece İslâm dünyasında değil, batı dünyasında ve genel olarak modern dünyada da ciddi bir kriz yaşanmaktadır. Dolayısıyla, belki de sorunlarımızın kaynağını, sebebini, yine düşünce sistemlerinde veya düşünce biçimimizde, düşünce kaynaklarımızda aramamız icap eder.” dedi.

Darbeyi kadar Gülen’i savunan Bulaç, “Ahlak krizi var” dedi

“Tekrar tefekküre dönülmesi gerekiyor. Tek bir ağaca bakarken, ormanı kaybediyorlar” diyen Ali Bulaç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ahlâk krizi de yaşanıyor. Zaten doğru dürüst bir düşünce, bir ideoloji, bir doktrin yoksa, insanın hayatına anlam ve amaç katan bir âlem tasavvuru yoksa, bunu mutlaka bir ahlâk krizi takip eder. Çünkü insan, sadece fizik evrenle ilgilenir ve gündelik hayatını daha konfor içinde, daha iyi geçinmek için uğraşır. Şu anda insanoğlunun da geldiği nokta bu fakat bunun fizik çevreye, tabiata ve kâinata muazzam bir maliyeti var.”

Bir dönem FETÖ'den içeri alınan Bulaç, 2017'nin Ekim'inde ilk kez hakim karşısına çıkmış, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'yü ortaya çıkardığını söyleyerek, "Dışı süslü cemaat vazosu, bir darbe ile yere düştü paramparça oldu" demişti.