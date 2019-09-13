0553 313 94 23

Darbeye kadar FETÖ'yü savundu, şimdi ahlak dersi veriyor!..

15 Temmuz hain darbe girişimine kadar FETÖ'yü savunan Zaman'ın eski yazarı Ali Bulaç, Saadet Partisi'nin TV kanalında ahlak dersi vermeye kalktı.

13 Eylül 2019 Cuma 17:52
Darbeye kadar FETÖ'yü savundu, şimdi ahlak dersi veriyor!..

 yeniakit.com.tr FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine dek örgütü savunan eski Zaman yazarı Ali Bulaç, Saadet Partisi’nin kanalı TV5’e çıktı. “Düşünce Atlası” isimli programa katılan Bulaç, hem İslam dünyasında hem de Batı dünyasında ‘düşünce krizi’ yaşandığını söyledi. Anca darbeden sonra FETÖ’ye karşı cephe alan Ali Bulaç, aynı zamanda “ahlak krizi” yaşandığını söyledi.

“Düşünce krizi yaşanıyor”

Bugünün en ciddi sorununun düşünce krizi olduğunu ileri süren Ali Bulaç, “Bu kriz, sadece İslâm dünyasında değil, batı dünyasında ve genel olarak modern dünyada da ciddi bir kriz yaşanmaktadır. Dolayısıyla, belki de sorunlarımızın kaynağını, sebebini, yine düşünce sistemlerinde veya düşünce biçimimizde, düşünce kaynaklarımızda aramamız icap eder.” dedi.

Darbeyi kadar Gülen’i savunan Bulaç, “Ahlak krizi var” dedi

Tekrar tefekküre dönülmesi gerekiyor. Tek bir ağaca bakarken, ormanı kaybediyorlar” diyen Ali Bulaç, konuşmasına şöyle devam etti:

Ahlâk krizi de yaşanıyor. Zaten doğru dürüst bir düşünce, bir ideoloji, bir doktrin yoksa, insanın hayatına anlam ve amaç katan bir âlem tasavvuru yoksa, bunu mutlaka bir ahlâk krizi takip eder. Çünkü insan, sadece fizik evrenle ilgilenir ve gündelik hayatını daha konfor içinde, daha iyi geçinmek için uğraşır. Şu anda insanoğlunun da geldiği nokta bu fakat bunun fizik çevreye, tabiata ve kâinata muazzam bir maliyeti var.

Bir dönem FETÖ'den içeri alınan Bulaç, 2017'nin Ekim'inde ilk kez hakim karşısına çıkmış, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'yü ortaya çıkardığını söyleyerek, "Dışı süslü cemaat vazosu, bir darbe ile yere düştü paramparça oldu" demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:52
  1. Ali Bulaç
  2. ahlak
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek
    1. Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma..
    2. Benyamin Netanyahu'dan Gazze'ye kritik..
    3. Malatya’da yerli üretim ‘Dila..
    4. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü..
    5. Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem..
    6. Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev..
    7. Cumhurbaşkanlığınca 7 ilde aşure..
    8. Milli motosikletçi Can Öncü kaza..
    9. Teröristlerin katlettiği köylülerden..
    10. Beklenmedik sürpriz! SU-35 savaş uçağı..
    11. Gölde kaybolan işçiye 3. günde..
    12. Fas'ta sel felaketinin neden olduğu..
    13. Silahları fidanın köküne saklayan kişi..
    14. Adana'da ortalık fena karıştı! Polis..
    15. İBB'de torpil skandalı! Bir kişiye 3..
    16. Taliban Heyeti: ABD ile gerekirse yüz..
    17. Bursa'da kestiği ağacın dalı canından..
    18. Lavabo kokusu giderici doğal çözüm!
    19. AKİB'in ihracatı 8 milyar doları geçti
    20. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Taslak..
    21. Domuz bağıyla bağlanan kadını polis..
    22. Kaçak silahları fidanın köküne..
    23. Darbeye kadar FETÖ'yü savundu, şimdi..
    24. Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi
    25. Fatih’te şiddetli rüzgardan ağaç..
    26. Demirtaş: “Gazilerimiz..
    27. Çorum heyetinden Amsterdam’da
    28. Sanat camiasından ailelerin HDP..
    29. Denizlispor'da borç 31 milyon TL'yi..
    30. Deniz Öncü San Marino’da sahne alıyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi