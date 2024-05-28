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Gündem “Darbe”ye “devrim” diyenlere son tokat geliyor!
Gündem

“Darbe”ye “devrim” diyenlere son tokat geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 09:46:00 -
"Darbe"ye "devrim" diyenlere son tokat geliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "“Darbe”ye “devrim” diyenlere son tokat geliyor!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

27 Mayıs darbesinin, dün yıldönümü idi..

Sandıktan çıkan neticeyi, silah zoru ile by-pass eden darbeciler, bir de utanmadan, seçilmiş insanları astılar..

Yetinmediler.. Yaptıkları darbeyi, bu ülkenin hukuk fakültelerinin salonlarında hala ismi bulunan sözde profesörlere “meşrudur” fetvası verdirdiler..

Abartmıyorum. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çarpıtmıyorum.

Sıddık Sami Onar, 27 Mayıs darbesine onay veren, hukuka uygun olduğunu öne süren ve bugün dahi İstanbul Üniversitesi’nin salonlarında ismi tabelalara yazılı olan bir darbeseverdir..

Sıddık Sami Onar gibi, daha nice profesörler var..

Her birinden darbeye verdikleri destek sebebi ile hesap sorulmadığı için.

En azından, devletin kurumlarında isimleri kazınıp çöpe atılmadığı için..

27 Mayıs darbesinden destek alan sonraki nesildeki darbeci kafalılar da..

Hem o darbeyi “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” adı ile kutlatmışlar..

Hem de, sandıktan çıkan seçilmişlere, “Halkın istediklerini yapmaya kalkarsanız, sonunuz böyle olur” tehdidi yapmaları için malzeme olarak kullanmalarını sağlamışlar..

Somut örneğini vereyim..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

fetösavar

üstad derecesi vardı galiba sıddık.ın...

müslüman ve kavgacı

chp nin milletin dinine, tarihine, kültürüne, tercihine vurduğu darbeyi yunan, fransız, italyan, ermeni vuramazdı.
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