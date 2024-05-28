“Darbe”ye “devrim” diyenlere son tokat geliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

27 Mayıs darbesinin, dün yıldönümü idi..

Sandıktan çıkan neticeyi, silah zoru ile by-pass eden darbeciler, bir de utanmadan, seçilmiş insanları astılar..

Yetinmediler.. Yaptıkları darbeyi, bu ülkenin hukuk fakültelerinin salonlarında hala ismi bulunan sözde profesörlere “meşrudur” fetvası verdirdiler..

Abartmıyorum.

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Çarpıtmıyorum.

Sıddık Sami Onar, 27 Mayıs darbesine onay veren, hukuka uygun olduğunu öne süren ve bugün dahi İstanbul Üniversitesi’nin salonlarında ismi tabelalara yazılı olan bir darbeseverdir..

Sıddık Sami Onar gibi, daha nice profesörler var..

Her birinden darbeye verdikleri destek sebebi ile hesap sorulmadığı için.

En azından, devletin kurumlarında isimleri kazınıp çöpe atılmadığı için..

27 Mayıs darbesinden destek alan sonraki nesildeki darbeci kafalılar da..

Hem o darbeyi “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” adı ile kutlatmışlar..

Hem de, sandıktan çıkan seçilmişlere, “Halkın istediklerini yapmaya kalkarsanız, sonunuz böyle olur” tehdidi yapmaları için malzeme olarak kullanmalarını sağlamışlar..

Somut örneğini vereyim..

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