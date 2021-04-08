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Dünya Darbenin yapıldığı ülkede çanak anten yasaklandı
Dünya

Darbenin yapıldığı ülkede çanak anten yasaklandı

Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, ülkenin bazı şehirlerinde, vatandaşların uluslararası televizyon kanallarına ulaşımını sağlayan çanak antenlere yasak getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 23:59:00 -
Darbenin yapıldığı ülkede çanak anten yasaklandı

Myanmar basınındaki haberlere göre, Yangon ve Laputta şehirleriyle ülkenin güneydoğusundaki Mon eyaletinde askerler, sokaklarda yaptıkları anonsta çanak anten kullanımının yasaklandığını ilan etti.

​Vatandaşlara, 'balkonlarındaki çanak antenleri polis merkezlerine teslim etmeleri' talimatı veren askerler, yasağı dinlemeyenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

Yangon'da polis, çanak anten satan bazı dükkanlara baskın düzenleyerek antenlere el koydu.

Kablosuz internet erişimi de yasak

Myanmar askeri yönetimi, 2 Nisan'da kablosuz internet erişimine de yasak getirmişti.

İnternet yasaklarına rağmen protestocular, sanal özel ağ (VPN) programlarıyla yasağı delerek sosyal medya paylaşımlarına devam etmişti.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 598 gösterici hayatını kaybetmişti.

 

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