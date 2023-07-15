Darbenin seyrini değiştiren telefon! Hande Fırat o geceyi anlattı

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı” düzenlendi.

Açılışta konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Bugün darbenin seyrini değiştiren isimlerden Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile birlikteyiz” dedi.

Yayının ardında kimse yok

Hande Fırat da 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı: “15 Temmuz yayınının arkasında herhangi bir patron, herhangi bir devlet kurumu, Hasan Doğan ile olan arkadaşlığım dışında yok. Gazetecilik şöyle bir iş. Neyin ne olduğunu araştırmak gerekiyor.

15 Temmuz gecesi bu yayını yapma cesareti gösterdim. Tüm bakanları, tüm milletvekillerini aradım.

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Amacım neler olduğunu anlatmaktı. Hasan Doğan Bey’i aradığımda ‘Bana bağlanabilirsiniz’ dedim. Hiçbir makam ve mevkiden izin alınmadan yapılmış bir yayındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün millete o çağrıyı yapmasaydı, belki de ertesi gün iç savaşla, sınırlarımızdan giren terör örgütleriyle, işgalle karşı karşıya kalabilirdik. Bu, dünya ve Türkiye tarihine geçmiş en önemli çağrıydı.”

"Hainler Youtuber adı altında para kazanıyor"

“Artık kimse bizi karşı karşıya getirmesin. Gerçeklerin peşinden gidelim. Şu anda ülkeden kaçanlar Avrupa’da, Amerika’da sizden benden güzel hayatlar yaşıyor. Youtube’tan attıkları yalanlarla milyonlarca izleniyorlar. Youtuber adı altında gazetecilik yaptığını iddia eden hain gazeteciler, ben kaçak değilim ama siz kaçaksınız. Lütfen yalanlarına inanmayın. Her izlediğinizde o yalanlar üzerinden para kazanıyorlar.”