Darbelerin hamisi ABD

İnsanlık aleminin gördüğü en büyük bela olan ABD, son 50 yılda gerçekleşen bütün darbelerde etkin rol oynadı. Kendisiyle ters düşen ya da bağımsız politikalar uygulamak isteyen ülkelerin liderlerini, besledikleri cuntacılar vasıtasıyla koltuğundan eden ABD hükümeti, olası bir başarısızlıkta ise terör örgütlerini sahaya sürdü. İran’daki petrol kuyularını millileştiren İran Başbakanı Muhammed Musaddık, 1953 yılında CIA destekli bir darbeyle devrildi. 1964 yılına gelindiğinde ise Brezilya’daki darbelerin ilk sahnesi açılmış oldu. Brezilya’da Devlet Başkanı Joao Goulart, ABD destekli darbenin kurbanı oldu. 2016’da da yargı darbesiyle karşılaşan Brezilya’da Devlet Başkanı Dilma Roussef iktidardan uzaklaştırılırken, türlü ayak oyunları sonrası ABD yanlısı Bolsonaro iktidara getirildi.

Darbecilerin kurbanı oldular

1964 yılında ise Güney Vietnam’lı darbeciler ABD’den aldıkları destekle Ngo Dinh Diem’i iktidardan indirdi. 1965’te Endonezya Devlet başkanı Ahmet Sukarno, ABD aleyhtarlığının bedelini General Suharto tarafından darbeyle iktidardan uzaklaştırılarak ödedi. 11 Eylül 1973’te ise Şili Devlet Başkanı Salvador Allende, CIA destekli Pinochet’in darbesiyle iktidardan uzaklaştırıldı. 3 Temmuz 2013’te ise Devlet Başkanı Muhammed Mursi, ABD’nin desteklediği Sisi tarafından iktidardan uzaklaştırıldı.

Darbe yoksa terör sahada!

Darbe girişimlerinin başarılı olmadığı ülkelerde ise terör kartı sahaya sürülürdü. 15 Temmuz da FETÖ eliyle milli iradeye yönelik gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü, Başkan Erdoğan’ın önderliği ve milletin dirayeti sayesinde akamete uğratıldı. CIA destekli darbenin başarısızlığa uğraması sonucu şoke olan ABD yönetimi, FETÖ’cü hainlere kucak açtı. Bununla da yetinmeyen ABD, eli kanlı terör örgütü PKK/PYD’ye her türlü lojistik desteği sundu. Venezuela’da da Maduro’yu deviremeyen ABD, “Tişört giyen askerler” adlı terör oluşumuna kol kanat gerdi.