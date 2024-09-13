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Gündem Darbeler, yasaklar, gayrı meşru ilişkiler, banka iflasları… Atatürkçülüğü nelere referans ettiler nelere
Gündem

Darbeler, yasaklar, gayrı meşru ilişkiler, banka iflasları… Atatürkçülüğü nelere referans ettiler nelere

Yeniakit Publisher
2024-09-13 12:22:00 -

Gazeteci Kenan Alpay'ın, Atatürkçülük maskesi altında yapılan suçları anlattığı konuşması büyük ilgi gördü.

Uzun yıllar Akit'te köşe yazan gazeteci Kenan Alpay, katıldığı canlı yayında Türkiye'de Atatürkçülük maskesi takan suçluların yediği haltları anlattı.

Alpay şunları söyledi:

"Türkiye'de bütün kanunsuz, hukuksuz, gayr-ı meşru işler Atatürkçülük adına yapılmıştır. Bankalar iflas ederken, partiler kapatılırken, ezan, Kürtçe ve başörtüsü yasaklanırken, darbeler yapılırken referans Atatürkçülük idi."

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Yorumlar

Vatandaş

Atatürkü arkana al naparsan yap kimse dokunamaz haline gelen bu başı boşluk artık bitmeli bıktık yani birilerinin sürekli millete parmak sallıyor olmasından bişeyler dayatmasından.

Okur

Bu ulkede bir babayigit cikipta bu ulkede ataturkculu bitmisti demeden böyl surunuruz
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