Darbeler, yasaklar, gayrı meşru ilişkiler, banka iflasları… Atatürkçülüğü nelere referans ettiler nelere
Gazeteci Kenan Alpay'ın, Atatürkçülük maskesi altında yapılan suçları anlattığı konuşması büyük ilgi gördü.
Uzun yıllar Akit'te köşe yazan gazeteci Kenan Alpay, katıldığı canlı yayında Türkiye'de Atatürkçülük maskesi takan suçluların yediği haltları anlattı.
Alpay şunları söyledi:
"Türkiye'de bütün kanunsuz, hukuksuz, gayr-ı meşru işler Atatürkçülük adına yapılmıştır. Bankalar iflas ederken, partiler kapatılırken, ezan, Kürtçe ve başörtüsü yasaklanırken, darbeler yapılırken referans Atatürkçülük idi."