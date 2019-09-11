ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "AK Parti iktidarıyla birlikte 12 Eylül darbecileri yargılanmış ve hak ettikleri cezaları almışlardır, darbeler dönemi bir daha hiç açılmamak üzere kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, bir ülkenin geçmişini, bugününü ve geleceğini etkileyen darbelerin aynı zamanda milletlerin gelişmesini, ilerlemesini, kalkınmasını toplumsal ve ekonomik her türlü açıdan sekteye uğrattığını, hatta geriye çektiğini belirtti.

Darbelerin, başta insan hakları olmak üzere demokratik hakları ve hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak olumsuz etkileriyle topluma doğrudan zarar verdiğini ifade eden Usta, Türk siyasi tarihinde de bu tür darbelerin zaman zaman vesayet odaklarından aldığı güçle acı bir şekilde tecrübe edildiğini bildirdi.

12 Eylül darbesinin 39. yılı olduğunu aktaran Usta, şöyle devam etti:

"Hayatlarının ilkbaharında olan birçok gencimize, sonbaharı yaşatan cuntacı zihniyet, binlerce insana işkence çektirmiş, yüzlerce kişiyi idam etmiş, haksız yere birçok insanı hapishaneye atmış, vatandaşların birçok hakkına el koymuştur. Uluslararası şer güçlerin maşası olanlar tarafından 'Bizim çocuklar başardı' sözleriyle milli iradeyi gasp etmeye çalışan darbe seviciler, kendi çıkarları uğruna kapanması uzun yıllar alan yaralara sebebiyet vermiştir."

Usta, AK Parti iktidarıyla birlikte 12 Eylül darbecilerinin yargılandığını ve hak ettikleri cezaları aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Darbeler dönemi bir daha hiç açılmamak üzere kapanmıştır. İnsanı temel alan anlayışımızla darbelerin neden olduğu karanlık günleri mazide bıraktık. 15 Temmuz hain darbe girişiminde aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bütünleşerek adeta destanlaşan bir zafere imza atmış ve bu milli irade, darbeleri ilelebet tarihe gömmüştür. Bu duygu ve düşüncelerimle Allah'tan ülkemize bir daha böyle kara günler yaşatmamasını temenni ediyor, darbeler sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."



