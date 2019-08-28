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Darbedilen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:34
Darbedilen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te darbedilmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta darp sonucu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Faruk Özçelik (35), olaydan 24 gün sonra tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Özçelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:34
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