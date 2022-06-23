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Dünya Darbeden sonra ilk işi bu oldu: Darbeci Said'den kelime oyunu!
Dünya

Darbeden sonra ilk işi bu oldu: Darbeci Said'den kelime oyunu!

Yargı eliyle darbe yapan ve ilk işi anayasayı değiştirmek olan Tunus'un darbeci cumhurbaşkanı, kelime oyunuyla "Devletin dini İslam" ibaresini kaldırmaya hazırlanıyor. Tunus Cumhurbaşkanı Said yaptığı açıklamada, Tunus'un mevcut anayasasında dini İslam olan devlet ibaresinin kaldırılacağını bunun yerine "Milletin dini İslam'dır." ifadesine yer verileceğine değindi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 23:34:00 -
Darbeden sonra ilk işi bu oldu: Darbeci Said'den kelime oyunu!

Yeni Tunus anayasasının hazırlığında görevlendirilen Milli Danışma Komisyonu koordinatörü Sadok Belaid, referandum öncesi onaylanması üzere anayasa taslağını darbeci Said'e teslim etti.

 

Belaid yaptığı açıklamada, yeni anayasa ile birlikte siyasi düzlemde "dini aşırıcılığın" önüne geçmeyi planladıklarını vurguladı.

2014 yılında hazırlanan mevcut Tunus Anayasası'nın ilk maddesi şu şekildeydi:

"Tunus özgür, bağımsız, egemen bir devlettir; dini İslam, dili Arapça ve sistemi cumhuriyettir. Bu madde değiştirilemez."

Belaid'in Said'e teslim ettiği anayasa taslağında İslam'ın devlet dini olduğuna ilişkin bir ifade içermemesi özellikle muhalif siyasi partiler içerisinde ve ülke genelinde tartışmalara yol açtı.

İnsan hakları örgütleri ve muhalif kesim, yeni anayasanın Said'in gücünü tekelleştirmesi ve pekiştirmesi ihtimali sebebiyle endişelerini dile getiriyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Mehmet

Yapamadan geberir inşallah

İdris arslan

Doğru bir telaffuz bunda ne var din insanlara gelmiştir devlet ise dini kuralların anayasallaştığı bir yönetim kurumudur
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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