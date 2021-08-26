Darbeciyi affedeni millet affetmez

Yavuz Selim İstanbul

Müebbet hapis cezasıyla kodesi boylayan 28 Şubatçı 14 darbecinin afla cezaevinden tahliye edileceğine yönelik iddialar tepki topluyor. Mao’cu Doğu Perinçek’in medya kuruluşları “ileri yaş” bahanesiyle 14 darbecinin cumhurbaşkanı affıyla tahliye edilmesini savunurken, Nagehan Alçı gibi kimi yazarlar da bu çirkin kampanyaya alet oldu. Cumhuriyet gazetesi ise affın darbeciler tarafından kabul edilip edilmeyeceğini manşet yaptı...

Sivas mazlumu 86 yaşındaydı

28 Şubatçı cuntacılar için “80 yaşın üzerinde olanlar af kararıyla tahliye edilsin” propagandası yapılıyor. Oysa 27 yıl boyunca bir hiç uğruna müebbet hükümlüsü olarak cezaevinde tutulan Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç, 22 farklı hastalığı olmasına rağmen 86 yaşına kadar tahliye edilmemişti. Afli Tıp Kurumu raporu neticesinde Cumhurbaşkanı affıyla tahliye edilmiş ve geçtiğimiz günlerde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu.

Avukat Hamza Uçan, tartışmaya ilişkin şunları söyledi:

Hukuken mümkün değil

“Özel af yetkisi Anayasa’nın Cumhurbaşkanı makamına tanıdığı yetkidir. 86’lık Sivas mahkumu Ahmet Turan Kılıç bile ancak raporla affedildi. Fakat apoletlerinden kaynaklansa gerek ‘bunlar ileri yaş sebebiyle tahliye edilsin’ şeklinde propaganda yürütülüyor. Buna geçit verilmemlidir. Çok daha önce tutuklanmaları gerekiyordu. Ne kadar İslam düşmanı varsa bu af müessesesi ona uygulanıyor. Ahmet Necdet Sezer’in cumhurbaşkanlığı döneminde 200’ün üzerinde sol örgüt mensubu özel af yetkisi kullanılarak tahliye edildi. Bu beyefendiler sapasağlam. Vatandaşlarımız 15 Temmuz’da nasıl darbeye direndiyse, bu af iddialarına da direnmelidir.”

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş da, şunları dile getirdi: “Darbeciler ve darbeseverlerin Cumhurbaşkanlığı’na yönelik af baskısı kabul edilemez. İsterse 100 yaşında olsun, bunlar hak ettiği cezayı hukuk çerçevesinde sonuna kadar çekmelidir.

Erdoğan’a yakışmaz

Bu tahliye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı töhmet altında bırakır. İktidarı boyunca darbeciyle, statükocuyla, din-iman-millet düşmanlarıyla çarpışan Tayyip Erdoğan’ı ‘darbeciyi affetti’ denilerek milletin gözünden düşürmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımız bu milletin göz bebeğidir. Darbeciyi affedeni ise millet affetmez. Müslümanların iktidar sürecini azaltmaya çalışan bu şer odaklarının tezgahlarına gelinmemelidir.

İdam edilmediklerine şükretsinler

İslami sermayeye kilit vuran, İmam Hatiplerin önünü kesen, tesettürlü kızları üniversitelerden atan, alnı secdelilerin iktidarını darbeyle yerle yeksan eden bu zalimler böyle basit sebeplerle tahliye edilemez, affedilemez. Darbecilerin hak ettiği ceza idamdır. Asılmayıp cezaevlerinde tutulmalarına şükretmesi gereken darbeciler serbest kalma derdine düşüyor. Millet bunu kabul etmez. İnsanımız kabul etmez. Hukuk da kabul etmez.”



