Darbecisinden katiline suçlular serbest kalırken 28 Şubat mağdurları müebbet yatıyor!

yeniakit.com.tr 15 Temmuz’da milletin seçtiği cumhurbaşkanına karşı ayaklanan emperyalist FETÖ’cüler, o dönemdeki ismiyle Boğaz Köprüsü’nde tüm gece masum sivillerin üzerine mermi yağdırmıştı… Bu FETÖ'cülerin 44 tanesi, sadece 2 sene içeride yattı, dün serbest bırakıldı. Sözde yazar özde sarhoş Emrah Serbes’e, bir ailenin yok olmasına neden olduğu trafik kazası neticesinde 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ancak iddiaya göre Serbes, ceza infaz yasasına göre 3 yıl sonra serbest kalacak. Tüm bunların yaşandığı bir ortamda sadece Müslüman olduğu için zulüm gören 28 Şubat mağdurları 20 yıldır hapis yatıyor. Yeniden yargılanma yolu açılmazsa, müebbet hapis cezası alan mağdurlar ömürlerini zindanda geçirecek.

FETÖ’CÜLER SERBEST KALIYOR

Türkiye’nin gelişmesine engel olması için emperyalistler tarafından devletin içine yerleştirilen FETÖ mikrobu, 2023 hedeflerine ilerleyen Türkiye’ye 15 Temmuz günü en büyük saldırısını yaptı. Bir gecede yaklaşık 250 vatandaşımızı şehit eden bu caniler, Siyonist ve emperyalistlerin maşası haline gelmiş örgütlerinin emriyle bu kıyımı yaptılar. 28 Şubat mağdurlarının birçoğunun cezasını da FETÖ’cülerin verdiği biliniyor... Buna rağmen dün, o dönemki ismiyle Boğaz Köprüsü’nde gece boyu 7 saat boyunca vatandaşa mermi yağdıran, yaklaşık 10 sivili şehit eden 44 FETÖ’cü serbest kaldı.

BİR AİLEYİ YOK ETTİ, “3 YIL SONRA ÇIKACAK”

Emrah Serbes isimli sözde yazar, alkollü araç kullanırken kaza yapmış ve bir ailenin yok olmasına neden olmuştu. Kazanın ardından, Serbes’in arkadaşı Kenan Doğru, otomobili kendisinin kullandığını öne sürmüş ve tutuklanmıştı. Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden sürücünün kendisi olduğunu belirterek olayı itiraf etmiş ve Torbalı Adliyesine giderek teslim olmuştu.

Mahkeme Serbes’e 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ancak iddiaya göre Emrah Serbes, ceza infaz yasasına göre 3 yıl sonra serbest kalacak. Bir ailenin yok olmasına neden olan kişinin, üstelik alkollü araç kullandığı ve başkasını kendi yerine “katil” olarak göstererek kaçmaya çalışmasının cezasının bu kadar düşük olması, halk arasında tepkiye neden oldu. Halkın büyük bir kısmı, bir aileyi katletmenin cezasının 3 yıl olmaması gerektiğini düşünüyor.

EMPERYALİST UŞAĞI DEĞİLLER, BİR AİLEYİ DE YOK ETMEDİLER… AMA MÜEBBET ALDILAR!

İslam düşmanları ve FETÖ’cü hainlerin tuzaklarıyla onlarca 28 Şubat mağduru zindanda ailelerinden, sevdiklerinden uzak bir şekilde hayatlarını geçiriyor… Tek “suçu” Müslüman olmak olan bu insanlar, üstelik cezalarını veren hakimlerin çoğunun FETÖ’cü olduğu bilindiği halde hâlâ serbest kalamıyor. Özellikle 15 Temmuz sonrasında yargı FETÖ’cülerden “büyük oranda” temizlenmişken, 28 Şubat mağduru Müslümanlara neden hâlen yeniden yargılanma yolunun açılmadığı söz konusu…

AF DEĞİL, YENİDEN YARGILAMA!

28 Şubat mağdurları ve mağdur yakınları devlete seslenirken özellikle şu çağrıyı yapıyor: Af değil, yeniden yargılama istiyoruz!