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Gündem Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!
Gündem

Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiri kendilerine pahalıya patladı. Bir dönem dindar insanları orduevlerine almayan vesayetçilere, orduevleri yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 00:23:00 - 2021-04-14 00:24:35
Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat'ın karanlık günlerinin özlemini çeken vesayetçi amirallerin darbe imalı bildirileri pahalıya patladı.

Eski günlerin özlemi pahalıya patladı!

Bir dönem dindar insanlara kapanan orduevi, bugün darbecilere kapandı. Eski günlerin özlemi içinde darbe imalı bildiri yayımlanan 108 amiralin arasındaki Mustafa Özbey, orduevine girişinin yasaklandığını duyurdu.

'Eşinizi ve eşyalarınızı alıp derhal terk edin'

Darbe imalı bildirinin ardından hesap vermek üzere adlieyey giden Mustafa Özbey, twitter hesabından paylaşımda bulundu. Vesayetçi Özbey, duruşmadan sonra Merkez Orudevi'ne gittiğini ama girişinin yasaklandığını söyledi:

"Duruşma bittikten sonra 02:15 gibi Merkez Ordu Evi'ne geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim. Eşim ve eşyalarımın odada olduğunu söyledim. 'Eşim ve eşyalarımı aldıktan sonra orduevini derhal terk etmemizi' söylediler. Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık. Durum bundan ibarettir."

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