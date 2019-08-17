0553 313 94 23

Darbecilere alkış tutan zihniyet sivilleşmeyi hazmedemedi! Postal yalamaya koşarak gidenler şimdi Erdoğan’a parmak sallıyor

İrtica brifingi adı altında sivil iradeye darbe yapan 28 Şubat’ın darbeci generallerini ayakta alkışlayan Kemalist yargı kafası yeniden hortladı. Yargıtay’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapacağı Adli Yıl Açılış Töreni’ne ‘yargı bağımsızlığı’ bahanesiyle katılmayacağını duyuran bazı il barolarına Avukat Hasan İlter şöyle tepki gösterdi: “Bu kafa; 28 Şubat’ta darbeci generallerin brifingini ayakta alkışlayan vesayetçi kafadır. Postal yalamakta bir beis görmezler ama milli iradenin seçtiği, askeri vesayete son veren bir Cumhurbaşkanı’nı protesto ederler. Bunlar iflah olmaz”

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:53

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Darbeci vesayetin aparatı haline gelen 28 Şubat yargı anlayışı yeniden hortladı. Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmayacağını açıklayan bazı il barolarına avukatlardan sert tepki geldi. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Avukat Hasan İlter, “Darbecilere alkış tutmakta bir beis görmeyenler milletin seçtiği Cumhurbaşkanını protesto etmeye kalkıyor. Bıraksınlar bu işleri de üyelerinin sorunlarıyla ilgilensinler” dedi.

Büyük utanmazlık

İzmir Barosu’nun Adli Yıl Açılış Töreni ile ilgili “Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de ‘kendinizi özgürleştirmenizi’ temenni ederiz” ifadeleriyle başlattığı protestoya bazı il baroları da destek vereceğini açıkladı. Adli yıl açılış töreni protestosuna İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Ordu, Bursa ve Van barolarının da destek vermesine avukatlardan tepki geldi. Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Avukat Hasan İlter, “Büyük bir utanmazlıkla karşı karşıyayız. 28 Şubat sürecinde darbecileri ayakta alkışlamakta bir beis görmeyen zihniyet, bugün vesayeti bitiren halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı’nı protesto etmeye kalkıyor. Bu kafadan ne bağımsız yargı çıkar ne de adalet.” diye konuştu.

Yargıdaki darbeci kafa hala aynı

Türkiye’nin maruz kaldığı darbe dönemlerinde darbecileri meşrulaştırma aparatı olarak görev yapan vesayetçi yargı kafası, 2019 Türkiyesinde halen varlığını devam ettiriyor. Avukat Hasan İlter, yargı bağımsızlığının halkın iradesine karşı gelmek olmadığına vurgu yaparak şöyle devam etti:

Yargı sorunlarının çözümünde ve mesleki gelişimde bir katkıları olmayan zihniyet, asıl işini bırakıp siyaset yapmaya soyunuyor. Bugün üzülerek görüyoruz ki; yargıdaki 28 Şubat darbeci kafası hala aynı noktada. Siyasi polemik yapmayı bıraksınlar da yargının esas sorunlarına odaklansınlar. Protestocu barolar önce kendi üyelerinin sorunlarına çözüm bulsunlar. Bugün hemen hemen bütün devlet memurları yeşil pasaport hakkından yararlanırken, avukatlar için bu söz konusu değil. Avukatların bunca sorunu varken şov amaçlı yapılan bu açıklamaların hiçbir anlamı yok. Bu millet kimin yargı bağımsızlığından yana kimin de darbeci vesayetin yanında olduğunu gayet iyi biliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:53
  1. Van
  2. Ordu
  3. Muğla
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Aydın
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. 28 Şubat
  11. Yargıtay Başkanlığı
  12. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  13. Adli Yıl Açılış Töreni
  14. Yeniakit.com.tr
  15. Avukat Hasan İlter
  16. İzmir Barosu
  17. Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Avukat Hasan İlter
  18. 28 Şubat süreci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergene Velimeşespor tarihinde bir ilk
    1. Ergene Velimeşespor tarihinde bir ilk
    2. Başkan Acar, sünnet olacak çocukları..
    3. Van Gölü'ne dikkat çekmek için Kurtik..
    4. Sinop'taki tefeci operasyonu: 1..
    5. Tekirdağ’da kaçakçılığa geçit yok
    6. İstanbul'da sağanak yağış can aldı
    7. Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı ile..
    8. Çorlu’da satışa hazır uyuşturucu ele..
    9. İstanbul’da yoğun yağış sonrası yol..
    10. “Artçıları Kalbimizde” diyen..
    11. 11. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta..
    12. Devran Çağlar olarak bilinen..
    13. (Özel) Kasımpaşa’da bodrum katları ve..
    14. Aranan FETÖ sanıkları Yunanistan'a..
    15. CHP İl Başkanları Toplantısı
    16. Çocuğunu suni gölete attığı iddiası
    17. Bursalı gaziye Ankara çıkarması
    18. Kars'ta kaybolan çoban bulundu
    19. Darbecilere alkış tutan zihniyet..
    20. Haklarında toplam 17 yıl hapis cezası..
    21. Arsenal'den sürpriz Mesut Özil kararı
    22. Jandarma kurallara uymayan sürücüleri..
    23. Ali Yalçın'dan zam açıklaması: Yeni..
    24. Çığırtkanlıkla mücadele kapsamında 9..
    25. Sigara izmariti az daha evi yakacaktı
    26. Lokum yemek isterken canından oldu
    27. Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış..
    28. Balkondan havaya ateş eden şahıs..
    29. 13 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla..
    30. Evleri eşyaları ile yanan çift yardım..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu