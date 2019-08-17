Darbecilere alkış tutan zihniyet sivilleşmeyi hazmedemedi! Postal yalamaya koşarak gidenler şimdi Erdoğan’a parmak sallıyor

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Darbeci vesayetin aparatı haline gelen 28 Şubat yargı anlayışı yeniden hortladı. Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmayacağını açıklayan bazı il barolarına avukatlardan sert tepki geldi. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Avukat Hasan İlter, “Darbecilere alkış tutmakta bir beis görmeyenler milletin seçtiği Cumhurbaşkanını protesto etmeye kalkıyor. Bıraksınlar bu işleri de üyelerinin sorunlarıyla ilgilensinler” dedi.

Büyük utanmazlık

İzmir Barosu’nun Adli Yıl Açılış Töreni ile ilgili “Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de ‘kendinizi özgürleştirmenizi’ temenni ederiz” ifadeleriyle başlattığı protestoya bazı il baroları da destek vereceğini açıkladı. Adli yıl açılış töreni protestosuna İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Ordu, Bursa ve Van barolarının da destek vermesine avukatlardan tepki geldi. Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Avukat Hasan İlter, “Büyük bir utanmazlıkla karşı karşıyayız. 28 Şubat sürecinde darbecileri ayakta alkışlamakta bir beis görmeyen zihniyet, bugün vesayeti bitiren halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı’nı protesto etmeye kalkıyor. Bu kafadan ne bağımsız yargı çıkar ne de adalet.” diye konuştu.

Yargıdaki darbeci kafa hala aynı

Türkiye’nin maruz kaldığı darbe dönemlerinde darbecileri meşrulaştırma aparatı olarak görev yapan vesayetçi yargı kafası, 2019 Türkiyesinde halen varlığını devam ettiriyor. Avukat Hasan İlter, yargı bağımsızlığının halkın iradesine karşı gelmek olmadığına vurgu yaparak şöyle devam etti:

“Yargı sorunlarının çözümünde ve mesleki gelişimde bir katkıları olmayan zihniyet, asıl işini bırakıp siyaset yapmaya soyunuyor. Bugün üzülerek görüyoruz ki; yargıdaki 28 Şubat darbeci kafası hala aynı noktada. Siyasi polemik yapmayı bıraksınlar da yargının esas sorunlarına odaklansınlar. Protestocu barolar önce kendi üyelerinin sorunlarına çözüm bulsunlar. Bugün hemen hemen bütün devlet memurları yeşil pasaport hakkından yararlanırken, avukatlar için bu söz konusu değil. Avukatların bunca sorunu varken şov amaçlı yapılan bu açıklamaların hiçbir anlamı yok. Bu millet kimin yargı bağımsızlığından yana kimin de darbeci vesayetin yanında olduğunu gayet iyi biliyor.”