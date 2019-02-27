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Darbecilere 248 dâvâda ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ardından yürütülen soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 248'i karara bağlandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:13

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 248'i karara bağlandı. Sona eren davalarda, bin 949'u ömür boyu olmak üzere 3 bin 82 sanık hakkında mahkûmiyete hükmedildi. Yargılamaları tamamlanan davalarda 959 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 55 general, 618 subay, 130 astsubay, 56 uzman çavuş, 5 polis memuru da yer aldı. Eski 13 general, 312 subay, 104 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan 990'ına müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 133 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. Davalardan 41'inde ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 7'si İstanbul, 17'si ise Ankara'da görülüyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:13
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  4. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi

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