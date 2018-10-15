Darbeciler, vurdukları gaziyle mahkemede bir de dalga geçmişler! ‘Seni vuran bu, öp abinin elini’

FETÖ’cü 15 Temmuz darbecilerinin, FETÖ’cü tankçı tarafından vurulan gazi ile üstelik, davanın görüldüğü mahkeme sırasında alay ettikleri ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti Genel Merkezi’ni ele geçirmek üzere gönderilen tanklardan birinin üzerine çıkan ve tankı durdurmaya çalışırken vurulan gazi Necmettin Utuş, darbecilerin mahkemede, kendisini vuran kişiyi yanına getirerek, “Gazi, seni vuran bu kerata” deyip, Uzman Çavuş Harun Bulut’u kendisine tanıştırdıklarını, bir de elini öpmesini istediklerini söyledi.

“Seni vuran bu kerata, öp abinin elini!”

9 Ocak 2018 tarihinde Yeni Akit’te çıkan haberde, “Beni vuranlar hâlâ görevde” ifadelerine yer verilince, aylar sonra darbeci askerlerin bir bölümünün görevden alınarak tutuklandığı gelişmelerin odağındaki isim olan Gazi Necmettin Utuş, bu kez başına gelen çok çarpıcı bir olayı Yeni Akit ile paylaştı. Darbecilerin yargılandığı duruşmayı takip etmek üzere Ankara Adliyesi’ne giderek duruşma salonu dışında beklediği bir sırada yanına dört beş kişinin gelerek selam verdiğini belirten Utuş, şöyle devam etti: “Mahkeme salonu dışında beklerken, daha önce tanıştığım bir gazi, isimlerinin sonradan İsmail Suvay, Hüseyin Yağmur, Erdal Yetim, Harun Bulut olduğunu öğrendiğim askerleri yanıma getirdi. ‘Bu kahramanları tanıyor musun gazim?’ dedi. Tanımadığımı söyleyince, ‘bunlar darbe günü Zırhlı Birlikler Tümen Komutanı’nı kurtarmaya giden kahramanlar’ dedi. Ben de ‘Öyle mi memnun oldum’ dedim. Sonra içlerinden bir komutan bana hitaben, aralarındaki genç olan birini göstererek, ‘Bunu tanıyor musun peki?’ diye sordu. Ben onu da tanımadığımı söyledim. Bunun üzerine, ‘Bu kerata seni vuran Harun Bulut, öp elini abinin’ dedi. O sırada bana çay vermişlerdi. Çay elimde donakaldım. Katilimi getirip benimle tanıştırmak istediler. Eve gittiğimde sabaha kadar uyuyamadım. Mahkeme ifadelerinden ve basından öğrendim ki, bana katilimi getirip tanıştırıp elimi öpmesini isteyen, Yarbay İsmail Suvay’mış. O şahıs, aynı zamanda Zırhlı Birlikler Davası’nda hem bilirkişi, hem tanık, hem de müşteki. İnanılır gibi değil ama gerçek.”

Darbeci askerler Akit’in haberi sonrası görevden alınmıştı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti Genel Merkezi’ni ele geçirmek üzere gelen, ancak halkın direnişi nedeniyle kaçmak zorunda kalan iki tanktaki darbecilerin bazıları, aylarca görevlerinin başında kalmış, ancak Gazi Necmettin Utuş’un, “Beni vuranlar hâlâ görevde” başlığıyla Akit’te yayınlanan açıklaması sonrası görevden alınarak tutuklanıp cezaevine konulmuşlardı. Akit’e konuşan Utuş, “Beni vuran kişi tutuksuz yargılanıyor. Üstüne üstlük karşı tarafın avukatı da benim tutuklanmamı istedi. Mahkemede onların olaylara karışmadıkları yönündeki ifadeleri itibar gördü. Biz ne dediysek tutuklu yargılanmalarını sağlayamadık. Bunu bir türlü anlayamıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.