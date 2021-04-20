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Gündem Darbeci tuğgeneral koronadan öldü! Asıl hesap bundan sonra görülecek
Gündem

Darbeci tuğgeneral koronadan öldü! Asıl hesap bundan sonra görülecek

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerle birlikte harekete etmesi nedeniyle Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde tutuklu bulunan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, koronavirüs nedeniyle öldü. 15 Temmuz'da 251 şehidin asıl hesabı ise ahirette görülecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 17:36:00 - 2021-04-20 17:37:11
Darbeci tuğgeneral koronadan öldü! Asıl hesap bundan sonra görülecek

Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir gün sonra gözaltına alınıp 17 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

56 yaşındaki Eken hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Cezaevinde koronaya yakalandı

6 Nisan 2018'de yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Şükrü Eken, hükümlü bulunduğu Bafra Cezaevinde koronavirüse yakalanınca 24 Mart günü Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybetti

Hastanenin yoğun bakım servisinde korona tedavisi gören Eken, dün gece hayatını kaybetti. Mehmet Şükrü Eken'in cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Eken'in cenazesi, Samsun Cumhuriyet Savcılığının kararı doğrultusunda koronavirüs olması nedeniyle otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mehmet Şükrü Eken'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.

 

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