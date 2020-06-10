Darbeci Sisi'yi tedirgin eden gelişme! Olaylar patlak verebilir

ABD’de siyahi vatandaş George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından patlak veren gösteriler, Mısır piramitlerinin inşasına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Sosyal medyada bir grup aktivist, İngiltere'nin Bristol şehrinde köle taciri Edward Colston'un heykelinin yıkıldığı gibi Mısır Piramitleri’nin de yapımında kölelerin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle yıkılmasını istedi.

Bazı aktivistler, Afrika’dan Amerika kıtasına 80 bin kişiyi taşıdığı söylenen Colston’un heykelinin yıkımı hakkında yorum yaparak, ‘zorla çalıştırılan köleler tarafından inşa edilen piramitlerin’ yıkılması gerektiğini ifade etti.

Piramitlerin inşasıyla ilgili yorumlar arttıkça İngiltere gazetelerinde yer alan ve piramitlerin köleler tarafından yapıldığı görüşünü destekleyen eski haberler de paylaşıldı.

Mısırlı eski bakan karşı çıktı

Ancak Mısır eski Antik Eserler Bakanı ve Mısır bilimci Zahi Havas, ‘piramitlerin inşasıyla ilgili saçma mitler’ olarak nitelendirdiği bu iddiaları yalanladı.

Havas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Piramitlerin kölelere zorla yaptırıldığı iddiası çok saçma. Çünkü piramitlerin yapımında çalışan işçilerin mezarları da hemen piramitlerin yakınında bulunuyor. Eğer zorla çalıştırılan köleler olsalardı, bu şekilde gömülmezler, piramitlerin yakınında mezarları olmazdı. Bu mezarlar, piramitlerin Yukarı Mısır ve Nil Delta’sındaki büyük ailelerin yanından gelen işçiler tarafından inşa edildiğini ve bu ailelerin işçi ücretlerini ödediğini gösteriyor. Piramitlerin inşa edildiği dönemde kölelerin varlığına ilişkin hiçbir kanıt yok.”

Eski Eserler İskenderiye Ofisi Müdürü Hüseyin Abdulbasir ise, “Piramitleri inşa eden işçilerin mezarları ve Vadi el-Carf papirüsleri, piramitlerin zorla çalıştırma ile inşa edilmediğinin en büyük kanıtıdır” dedi.

Abdulbasir, piramitlerin inşasında 20 yıl boyunca yaklaşık 20 bin işçinin yer aldığını söyleyerek, “Piramitler ulusal bir projeydi. Arkeolojik kanıtlar, işçilerin nasıl yaşadığını ve hatta piramitlerin yanına gömüldüğünü gösteriyor” şeklinde konuştu.

"Uzaylılar tarafından yapıldığına dair inanç da var"

Bazı insanlar, başta Keops Piramidi olmak üzere piramitlerin uzaylılar tarafından yapıldığı gibi efsanelere inanıyor.

Abdulbasir buna da değinerek, “Dünyanın ‘7 Harikası’ arasında günümüzde ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi hakkındaki efsaneler, yapının büyüklüğü ve şu an mevcut tüm teknolojiyle bile böyle bir piramit inşa etmenin çok zor olmasıyla ilgili. Özellikle ABD’de piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiği gibi batıl inançlar var. Bu efsanelerin hiçbir temeli yok” yorumunda bulundu.