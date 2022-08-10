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Dünya Darbeci Sisi'yi övdüğü sırada öldü! Suudi milyarderin son anları dünya gündemine oturdu
Dünya

Darbeci Sisi'yi övdüğü sırada öldü! Suudi milyarderin son anları dünya gündemine oturdu

Suudi Arabistanlı iş adamı Muhammed el-Kahtani, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yi övdüğü sırada yere yığılıp hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 18:10:00 - 2022-08-10 18:11:18

Suudi Arabistanlı iş adamı Muhammed el-Kahtani, Arap-Afrika Konferansı’nda yaptığı konuşmada darbeci Sisi'yi överken, birden yere yığılarak hayatını kaybetti.

El-Selam Holding’in sahibi Muhammed el-Kahtani, Arap-Afrika Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Mısır'ın darbeci generali Sisi'yi överken yere yığıldı.

İş adamının, hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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