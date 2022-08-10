Darbeci Sisi'yi övdüğü sırada öldü! Suudi milyarderin son anları dünya gündemine oturdu
Suudi Arabistanlı iş adamı Muhammed el-Kahtani, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yi övdüğü sırada yere yığılıp hayatını kaybetti.
Suudi Arabistanlı iş adamı Muhammed el-Kahtani, Arap-Afrika Konferansı’nda yaptığı konuşmada darbeci Sisi'yi överken, birden yere yığılarak hayatını kaybetti.
El-Selam Holding’in sahibi Muhammed el-Kahtani, Arap-Afrika Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Mısır'ın darbeci generali Sisi'yi överken yere yığıldı.
İş adamının, hayatını kaybettiği ortaya çıktı.