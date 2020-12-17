Darbeci Sisi'nin yeni önlemi! Camekan ardından asker selamladı
Darbe ile Mısır'ın başına geçen Abdulfettah Es-Sisi, bir törende askeri okul öğrencilerine camekan arkasından hitap etti.
Mısır'da darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinde düzenlenen bir törene katıldı.
Sisi, askeri öğrencilerin de hazır bulunduğu törende katılımcılara bir konuşma yaptı.
Kurşun geçirmez camın ardından konuştu
Sisi'nin konuşmasını kurşun geçirmez camlarla çevrili, locayı andıran bir platform üzerinde yapması dikkat çekti.
Suikast iddiaları sonrası tedbirleri artırdı
Sisi'nin bu tedbirleri kendisine yönelik suikast iddiaları sonrası aldırdığı öne sürüldü.