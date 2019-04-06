Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!

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Siyonist İsrail ve ABD'nin güdümündeki darbeci Abdülfettah es-Sisi, 2 ajanıyla savaş mağduru Suriyelileri bağrına basan Türkiye'yi karıştıracak bir provokasyona girişti.

M. Kemal'e hakaretler ettiler

Türkiye'ye kinlerini dökmek için gelen 2 Mısırlı, M. Kemal'e yönelik hakaret ve küfürlerde bulunan bir video çekti. Videoda Mısırlı ajanın biri M. Kemal'e yönelik hakaretlerde bulunurken bir diğeri ise heykele el ense yaparak tokat attığı görüldü.

Mısırlı 2 ajan, halkı birbirine kışkırtma amacı taşıyan videoyu sosyal medyada paylaşarak düğmeye bastı.

Hedef bir taşla 3 kuş

Bu provokasyonla birden fazla amaca ulaşmayı deneyen darbeci Sisi, hem Suriyelilerle Türk vatandaşlarını birbirine düşürerek kaos oluşturmayı, hem Arap turistlerin güvenliğini tehlikeye sokarak Türkiye'den soğutmayı, hem de Türkiye'yi aşağılayarak itibar suikastini hedefledi.

Kemalistler ve Ekşi Sözlük çanak tuttu

Sosyal medyada şivesinin Mısır bölgesine ait olduğu belirtilen Mısırlı ajanların videosunu paylaşan Ekşi Sözlük yazarları ve Kemalistler, mazlum Suriyelileri hedef alarak öfke kusması dikkat çekti. Mısırlı ajanların tuzağına çanak tutan Ekşi Sözlük ve Kemalistler, Suriyelilerin ülkeden gitmesini isteyerek asıl hedef alınması gereken alçakları göz ardı ettiler.

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