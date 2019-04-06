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Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!

Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiği son günlerde Siyonist çevreler ülkenin sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. İslam dünyasında adından söz ettiren Türkiye'yi hazmedemeyen Siyonist İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır boş durmuyor.

06 Nisan 2019 Cumartesi 21:51

 yeniakit.com.tr  özel 

Siyonist İsrail ve ABD'nin güdümündeki darbeci Abdülfettah es-Sisi, 2 ajanıyla savaş mağduru Suriyelileri bağrına basan Türkiye'yi karıştıracak bir provokasyona girişti. 

M. Kemal'e hakaretler ettiler

Türkiye'ye kinlerini dökmek için gelen 2 Mısırlı, M. Kemal'e yönelik hakaret ve küfürlerde bulunan bir video çekti. Videoda Mısırlı ajanın biri M. Kemal'e yönelik hakaretlerde bulunurken bir diğeri ise heykele el ense yaparak tokat attığı görüldü.

Mısırlı 2 ajan, halkı birbirine kışkırtma amacı taşıyan videoyu sosyal medyada paylaşarak düğmeye bastı.

Hedef bir taşla 3 kuş

Bu provokasyonla birden fazla amaca ulaşmayı deneyen darbeci Sisi, hem Suriyelilerle Türk vatandaşlarını birbirine düşürerek kaos oluşturmayı, hem Arap turistlerin güvenliğini tehlikeye sokarak Türkiye'den soğutmayı, hem de Türkiye'yi aşağılayarak itibar suikastini hedefledi. 

Kemalistler ve Ekşi Sözlük çanak tuttu

Sosyal medyada şivesinin Mısır bölgesine ait olduğu belirtilen Mısırlı ajanların videosunu paylaşan Ekşi Sözlük yazarları ve Kemalistler, mazlum Suriyelileri hedef alarak öfke kusması dikkat çekti. Mısırlı ajanların tuzağına çanak tutan Ekşi Sözlük ve Kemalistler, Suriyelilerin ülkeden gitmesini isteyerek asıl hedef alınması gereken alçakları göz ardı ettiler.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 21:51
  1. M. Kemal
  2. Mısırlı turistler
  3. Kemalistler
  4. Ekşi Sözlük
  5. Suriyeliler
  6. darbeci Sisi
  7. Türkiye'de provokasyon

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  • Recep GülerRecep Güler27 dk önce
    SES ÇIKARTMAYIN ÇATLASIN O...
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş37 dk önce
    bunlar o. çocukları
  • AlperAlper45 dk önce
    Alnında mı yazıyor sisinin ajanı oldukları. Ne malum siyasal islamcı ihvanın yapmadığı. Atatürkçüleri sokağa çekmeye çalışmaktan başka bişey değil. Siz siyasal islamcılardan herşey beklenir.

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