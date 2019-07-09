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Darbeci Sisi yönetiminden AB'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının karşısında duramayan Mısır, Avrupa Birliği'nden açık bir şekilde yardım istedi.

09 Temmuz 2019 Salı 17:38
Darbeci Sisi yönetiminden AB'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!

Amerika, Fransa, Yunanistan, İsrail, Mısır ve Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ortak bir harekat içerisinde.

Türkiye'nin bölgedeki haklarından vazçemesini bekleyen ülkelere rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, bölgedeki faaliyetlere ara verilmeden devam ediliyor.

Fatih'ten sonra Yavuz da Kıbrıs açıklarında

Sondaj gemisi Fatih'ten sonra Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi olan Yavuz'un da Kıbrıs açıklarına gitmesi, Mısır'da da büyük bir yankı uyandırdı.

Mısır basınının gözü Akdeniz'de

Sisi'ye yakın gazeteler, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı kınama mesajının yetmeyeceğini ve yaptırım uygulanması gerektiğini yazdı.

AB ile görüşmeler

Mısır yönetimi, AB'deki isimlerle yaptıkları görüşmelerde Türkiye'nin engellenmesini istedi.

 

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:38
  1. Amerika
  2. Fransa
  3. Yunanistan
  4. İsrail
  5. Mısır
  6. Rum yönetimi
  7. Doğu Akdeniz
  8. Yavuz
  9. Kıbrıs
  10. darbeci Sisi yönetimi

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