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Dünya Darbeci Sisi yönetimi, Tunus’ta yaşanan ‘siyasi darbe’den memnun!
Dünya

Darbeci Sisi yönetimi, Tunus’ta yaşanan ‘siyasi darbe’den memnun!

Mısır'da Abdulfettah el Sisi yönetimi, Tunus'ta Kays Said'in siyasi arenaya müdahalelerinden memnuniyetini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 21:24:00 -
Darbeci Sisi yönetimi, Tunus’ta yaşanan ‘siyasi darbe’den memnun!

Mısır'da Abdulfettah el Sisi yönetimi, Tunus'ta Kays Said'in siyasi arenaya müdahalelerinden memnuniyetini dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Said'in hükümeti kurmak için Necla Buden Ramazan'ı atamasının memnuniyetle karşılandığı dile getirildi.

Açıklamada, Mısır'ın "Tunus'ta Kays Said'in ülkeye istikrar getirmeye dair vizyonunu desteklemeye devam edeceği" kaydedildi.

Öte yandan, Arap Birliği'nin Mısırlı Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt da Kays Said'e destek oldu.

Ebul Gayt geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Said'i tamamen desteklediğini ifade ederek, "O bir darbeci değil, reformcu" şeklinde konuştu.

Said, Temmuz ayı ortasında başbakanı görevden almış, meclisin çalışmalarını askıya almış ve kendi belirlediği isimlerle ülkeyi yeni bir siyasi sürece götürme yönünde karar vermişti.

 

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