Darbeci Said, iki bakanı daha azlettiğini açıkladı!

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Said'in yayımladığı kararnameyle Hişam el-Meşişi hükümetindeki 2 bakanı daha görevden aldığı belirtildi.

Açıklamada, Ekonomi ve Yatırımı Destekleme Bakanı Ali el-Kali'nin görevden alınarak yerine Siham el-Buğadiri'nin, İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed el-Fadıl Kureyyim'in yerine de Nizar bin Naci'nin atandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Said, 26 Temmuz'da Adalet ve Savunma bakanlarını görevden almıştı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Orduyla birlikte hükümete darbe yapan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıklamıştı.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahalede bulunmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir 'darbe' olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların Anayasa'ya uygun olduğunu ifade ederek, bunu 'darbe' şeklinde nitelendirenlerden 'hukuk derslerini gözden geçirmelerini' istemişti.