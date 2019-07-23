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Darbeci pilotların sinsi taktiği! ‘Motivasyon notu’ jandarmaya takıldı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davanın sanıklarından eski pilot yüzbaşı Selahattin Yorulmaz, örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazdığı not diğer sanıklara ulaşmadan yakalandı.

23 Temmuz 2019 Salı 11:50
Darbeci pilotların sinsi taktiği! ‘Motivasyon notu’ jandarmaya takıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davanın sanıklarından eski pilot yüzbaşı Selahattin Yorulmaz, örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazılan notu diğer sanıklara ulaştırmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Notu arka sıraya attı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Akıncı Üssü davasının sanığı eski F-16 pilotu Selahattin Yorulmaz, duruşma sırasında avucunda sakladığı notu FETÖ'nün "yurtta sulh konseyi" üyesi Akın Öztürk'ün damadı eski yarbay Hakan Karakuş'a verdiği sırada jandarma tarafından fark edildi.

Bunun üzerine görevliler Karakuş'tan notu almak istedi ancak Karakuş notu vermeyerek arka sırada oturan eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli'ye attı.

Notu alıp cebine koyan Azimetli, jandarma personelinin ısrarına rağmen notu teslim etmedi. Bunun üzerine Azimetli, görevli jandarma personeli tarafından nezarethaneye götürülmeye çalışıldığı sırada eski tuğgeneral Necip Yılmaz, Azimetli'ye "gitme" diye bağırdı. Bu esnada diğer sanıklar da duruşmanın düzenini bozacak şekilde görevlilere tepki gösterdi.

Salonda gerekli emniyet tedbirleri sağlandıktan sonra sanık Azimetli nezarethaneye alındı. Azimetli'nin üzerinde yapılan aramada, örgüt üyelerinin motivasyonunu sağlamak ve çözülmenin önüne geçmek için kaleme alındığı belirlenen not ele geçirildi.

Darbe sanığı FETÖ'cülerin cezaevinde birbirlerini motive etmeye yönelik haberleştiklerini gözler önüne seren notta, din istismarı üzerinden örgütün çözülmesinin engellenmeye çalışıldığı belirlendi.

Moral ve motivasyon

Tutanak altına alınan nota ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, sanıklar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında incelenen notun, daha önce FETÖ tutuklularında ele geçirilen, rüyalar ve sabırlı olmaları yönündeki telkinler içeren notlarla benzerlik gösterdiği tespit edildi.

Darbe sanıklarının duruşma salonunda birbirlerine yazdıkları notları yayarak örgüte bağlılıklarını diri tuttuğu, çözülmenin önüne geçmek, örgüt mensuplarına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla kaleme aldıkları belirlendi.

Ayrıca soruşturmada, mahkeme salonunda sanık Azimetli'ye "gitme" diye bağıran Necip Yılmaz'ın da görevli personele karşı tutukluları tahrik ettiği ve galeyana getirmeye çalıştığı tespit edildi.

FETÖ ile bağlarının olmadığını söylemişlerdi

Duruşma salonunda motivasyon notunu gizlemeye çalışan Selahattin Yorulmaz ve Mustafa Azimetli, 15 Temmuz'da Ankara semalarında bomba yağdıran F16 pilotlarıydı. Eski yarbay Hakan Karakuş ise o gece darbeci F16 pilotlarını koordine etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini bombalayan pilota "eline sağlık" diyen Karakuş'tu.

Mahkemedeki savunmalarında FETÖ ile herhangi bir bağları olmadığını, emir komuta içerisinde hareket ettiklerini savunan sanıkların üzerinde yakalanan notlar, darbe girişiminin plan, sevk ve idaresinin bir kez daha FETÖ'cü askerler tarafından yapıldığını gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:50
  1. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
  2. Akıncı Üssü
  3. darbe girişimi
  4. Selahattin Yorulmaz
  5. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  6. Akın Öztürk
  7. yurtta sulh konseyi
  8. Sincan Cezaevi
  9. 15 Temmuz
  10. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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