Darbeci hainler yüzlerce çocuğu yetim bıraktı

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

15 Temmuz şehitlerinden İzzet Özkan'ın eşi Serap Özkan yeniakit.com.tr'ye konuştu. "Eşim beni bayram için ailemin yanına Bursa'ya götürmüştü." diyen Serap Özkan, "Bir hafta orada beraber kaldık sonra o işi gereği Ankara'ya dönmek zorunda kaldı. 15 Temmuz gecesi saat 12'ye doğru Kur'an-ı Kerim okuyordum. Kardeşim işten geldi ve 'Abla haberin var mı? Darbe yapıyorlarmış' dedi. Televizyonu açtım ve insanların sokakta olduğunu gördüm. O an içime bir şey düştü. İzzet kesinlikle yerinde duramaz diye düşündüm. Çünkü bana her zaman 'Birgün savaş çıkarsa en önde ben giderim' derdi. Panikle hemen eşimi aradım. Önce meşgule alıp 5 dakika sonra geri aradı. 'Hakkını helal et. Çocuklarımız sana emanet' dedi. İzzet ile son görüşmem bu oldu." ifadelerini kullandı.

'Hainler 3 evladımı yetim bıraktı'

3 evladının yetim kaldığını belirten Serap Özkan, "İzzet şehit olduğunda küçük kızım üç, ortanca kızım dört ve oğlum da sekiz yaşındaydı. Evlatlarımın babasız kalmasına sebep olan teröristler günyüzü görmesinler. Hepsini Cenab-ı Allah'a havale ediyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar biz Rab'bimizin İlahi adaletine güveniyoruz." şeklinde konuştu.

'Kızım eşimin toprağını eşeleyerek 'Burada yattığın yeter. Artık eve gel' diyor'

15 Temmuz şehidi İzzet Özkan'ın eşi Serap Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Acımız tabii ki çok büyük ama bir yandan da şehit eşi olduğum için onurlu ve gururluyum. Eşim hiçbir zaman ağlamamı istemezdi. Bana hep dik durmayı öğretti. Rab'bim bana 15 Temmuz'da şehit eşi olmayı nasip etti. Oğlum hiç ağlamadı. Babasının şehit olduğunu öğrenince hep içine attı. Kızlarım ise henüz çok küçük oldukları için ne olduğunu anlayamamışlardı. Küçük kızım şimdi eline dal parçası alıp eşimin toprağını eşeliyor. 'Baba burada yattığın yeter. Artık eve gel' diyor. Ölümün ne olduğunu anlayamayacak kadar küçük. Büyüdüklerinde onlar da şehit çocukları olduğu için gurur duyacaklar."