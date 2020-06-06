  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

'Darbeci Hafter'in T-122 Sakarya kullandığı' iddia edilmişti! İşte güvenlik kaynaklarından alınan bilgi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin, T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi'nin modifiye edilen versiyonunu Tarhuna kentinde kullandığı iddiası yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:59:00 - 2020-06-06 18:35:43
'Darbeci Hafter'in T-122 Sakarya kullandığı' iddia edilmişti! İşte güvenlik kaynaklarından alınan bilgi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin, T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi'nin modifiye edilen versiyonunu Tarhuna kentinde kullandığı iddiası yalanlandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu lançerin, yerli üretim olmadığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin elindeki Güney Kore üretimi lançerlerinden olduğu öğrenildi.

Üzerindeki roket podunun, Roketsan tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılan kompozit tüplü, tek kullanımlı olduğu ifade edilirken, sistemin, dost unsurlarca ele geçirilmiş olabileceği değerlendirildi.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı