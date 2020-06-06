'Darbeci Hafter'in T-122 Sakarya kullandığı' iddia edilmişti! İşte güvenlik kaynaklarından alınan bilgi
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin, T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi'nin modifiye edilen versiyonunu Tarhuna kentinde kullandığı iddiası yalanlandı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin, T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi'nin modifiye edilen versiyonunu Tarhuna kentinde kullandığı iddiası yalanlandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu lançerin, yerli üretim olmadığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin elindeki Güney Kore üretimi lançerlerinden olduğu öğrenildi.
Üzerindeki roket podunun, Roketsan tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılan kompozit tüplü, tek kullanımlı olduğu ifade edilirken, sistemin, dost unsurlarca ele geçirilmiş olabileceği değerlendirildi.