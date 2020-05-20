  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus askeri helikopter düştü! Mürettebat öldü

Marul uykusuzluğa karşı iyi geliyor

Bademcik şişmesine iyi gelen 4 mucizevi yöntem!

Sarımsak virüs ve enfeksiyonlara karşı kalkan oluyor

Her derde deva böğürtlenin faydaları...
için kalan
Dünya

Darbeci Hafter’e darbe üstüne darbe! Ülkedeki kritik kent Libya hükümetine geçiyor

Libya’da stratejik Terhune şehri güzergahında yer alması nedeniyle önem taşıyan, başkent Trablus'un 45 kilometre güneyinde yer alan Esabia kenti, ülkedeki meşru hükümete katılma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 07:41:00 -
Darbeci Hafter’e darbe üstüne darbe! Ülkedeki kritik kent Libya hükümetine geçiyor

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin kentten ayrılmasıyla Libya hükümetine katılma kararı aldı.

Açıklamayı sosyal medyadan yaptılar

Esabia Kabileleri Toplumsal Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kabileler, aralarındaki istişareler neticesinde Libya'nın uluslararası toplum nezdindeki meşru hükümetine katılma kararı aldıklarını duyurdu.

Başkent Trablus'un 45 km güneyindeki Esabia, stratejik Terhune şehri güzergahında yer alması nedeniyle önem taşıyor.

Hafter’e bağlı milislere “Teslim ol” çağrısı

Libya ordusu dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada başkent Trablus’un güneyi ve Terhune kentinde bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere seslenerek, teslim olmaları için çağrıda bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı