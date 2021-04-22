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Dünya Darbeci Hafter'den akla ziyan vaat!
Dünya

Darbeci Hafter'den akla ziyan vaat!

Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı bozguna uğrayan darbeci Hafter'in yaptığı açıklamalarla çevresindekileri akıl sağlığı konusunda şüpheye düşürdüğü ortaya çıktı. Hafter, 7 milyon nüfusa sahip Libya'da, 12 milyon kişinin barınacağı 3 şehir inşa edeceği vaadinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 12:40:00 - 2021-04-22 13:13:11
Darbeci Hafter'den akla ziyan vaat!

Darbeci Hafter'in Libya nüfusunun yaklaşık 2 katı büyüklükte 3 şehri bir seçim vaadi olarak açıkladığı ifade edildi. Hafter'in akıl dışı açıklamalarının son dönemde sık tekrarlandığı değerlendirmesi yapan güvenilir kaynaklar, taraftarlarının da vaadlerinin tutarsız olduğunun farkında olduğunu belirtti.

Öte yandan, Libya Yüksek Devlet Konseyi üyesi Abdurrahman Shater'in de, Hafter'in yaşlılık belirtileri göstermesi nedeniyle emekliliğe sevk edilmesinin istendiği iddialarını dile getirdiği öğrenildi. 7 milyon nüfusa sahip Libya'da 12 milyon kişiye yeni bir şehirler kurma vaadinin bu durumun açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Hafter'in insani projelerle hem halkın hem de ağır kayıplar veren milislerinin gönlünü alma çabasında olduğu değerlendirmesi yapan kaynaklar, bu şekilde bölgede yitirdiği desteği yeniden kazanma çabasında olduğu yorumu yaptı.

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