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Dünya

Darbeci Hafter tarafından yeni açıklama: UMH taktik değiştirdi

Libya'da sonu yaklaşan darbeci Hafter güçleri tarafından Libya Ulusal Muatabakat Hükümeti'nin taktik değiştirdiğine yönelik bir açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:56:00 -
Darbeci Hafter tarafından yeni açıklama: UMH taktik değiştirdi

Darbeci Hafter saflarında sözde General rütbesine sahip bir saha komutanı Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, başkent Trablus’ta günlük ‘yıpratma savaşıyla’ karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, UMH’ye bağlı güçlerin savaş taktiğini değiştirdiğini öne sürdü.

Trablus'un güneyindeki bir merkezde Hafter güçlerine liderlik eden sözde komutan, “Türklerin ve Suriyelilerin yardımıyla güçlerimize karşı düzenlenen günlük saldırı girişimleri durmadı. Bu yeni bir taktik” dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen General, “Dün tüm cephelerde sadece topçu atışları oldu. Düşmanın toplandığını gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya'nın yardımını kabul etmedi

Türkiye'ye yönelik skandal çıkışlar yapan Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari de konuştu.

Mismari, Türk istihbaratının, Trablus’taki savaşı UMH güçleri lehine yürüttüğünü öne sürerek, tüm dünyanın Ankara'nın UMH güçlerini desteklemek için gönderdiği silah sevkiyatları ve paralı askerleri gördüğünü öne sürdü.

El-Mismari, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı’nın (AFRICOM), ‘Rusya'nın Hafter'e hava gücü sağlamak üzere Libya'ya savaş uçakları gönderdiğine’ yönelik açıklamalarını ve yabancı paralı askerlerin saflarında savaştıklarına ilişkin haberleri reddetti.

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