Darbeci Hafter o bölgeye saldırı tehdidinde bulundu

Libya'nın doğusunda etkin olan "Libya Ulusal Ordusu" adlı oluşumun lideri Halife Hafter, ülkenin başkenti Trablus'a saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

Kendisine yakın gazetecilere geçtiğimiz gün verdiği röportajda Hafter, ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Hafter, ülkede Aralık ayında yapılması planlanan seçimlerin düzenlenememesi halinde, başkent Trablus'a saldırı düzenleyeceklerini ifade ederek şu sözleri sarf etti:

"Dostlarımızın ve müttefiklerimizin isteklerine uyduk ve siyasi bir çözüm yoluna, yani seçimlere başvurduk. Ancak eğer bir çözüme ulaşamazsak, silahlı kuvvetlerimiz bir kez daha başkenti milislerden ve suçlulardan kurtarmaya hazırdır."

Trablus'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümeti "terörist" olarak niteleyen Hafter, "zaman yaklaşıyor" sözüyle Trablus'a saldırıya geçebilecekleri mesajı verdi.

Seçim görüşmeleri başarısız oldu

Libyalı taraflar, ülkede düzenlenmesi planlanan seçimlere dair hukuki çerçeve üzerinde anlaşmaya varamadı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden müzakerelerde 75 kişilik müzakere heyetinin gerçekleştirdiği BM öncülüğündeki görüşmelerde, 24 Aralık'taki seçimler ele alındı.