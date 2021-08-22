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Dünya

Darbeci Hafter milislerinin konuşlandığı kontrol noktasına bombalı saldırı

Libya'nın orta kesiminde yer alan, darbeci Halife Hafter milislerinin konuşlandığı Zilla bölgesindeki kontrol noktası bombalı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 17:18:00 -
Darbeci Hafter milislerinin konuşlandığı kontrol noktasına bombalı saldırı

Libya'nın orta kesiminde yer alan Zilla bölgesindeki bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Libya 218 kanalında yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin konuşlandığı Zilla bölgesindeki kontrol noktası bombalı saldırıya uğradı.

Haberde, saldırı nedeniyle yaralıların olduğu aktarıldı.

Hafter milislerine yakınlığıyla bilinen "Es-Saat el-İhbariyye" sitesinde ise Zilla bölgesindeki geçiş noktasında bulunan güçlerle çatışan bir kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Haberde, geçiş noktasının yaklaşık 200 metre uzağındaki yakıt istasyonunun olaydan etkilenmediği ifade edildi.

Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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