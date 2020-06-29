Darbeci Hafter harekete geçti! Görüntü ortaya çıktı
Libya'da BAE, Rusya ve Mısır tarafından desteklenen darbeci Hafter, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan Halife Hafter'e bağlı güçlerin Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdiği iddia edildi.
Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ve Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Halife Hafter'e bağlı güçlerin Sirte'ye binlerce yabancı paralı asker gönderdiği belirtildi.
Bingazi ile Sirte arasında bulunan Ecdebiye kentinden, yabancı ülkelerden paralı asker taşıyan birçok konvoyun geçtiğini duyurdu.
Halife Hafter güçleri, sosyal medya üzerinden destek kuvvetlerinin Bingazi'den yola çıkmak üzere hazırlanırken çekilmiş görüntülerini paylaşmıştı.
Sirte, Bingazi'nin kara yoluyla 570 kilometre batısında bulunuyor.
Al Jazeera'ya konuşan kaynaklar, Sirte'ye gönderilen paralı askerler arasında Sudan ve Çadlıların yanı sıra yaklaşık 3 bin Rusya vatandaşı bulunduğunu aktardı.